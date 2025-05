Een bizarre claim van Zak Brown! McLaren heeft vijf van de zes Grands Prix in 2025 gewonnen, maar de Amerikaan beweert dat het team maar zelden over de snelste auto beschikte. Tijdens het afgelopen raceweekend in Miami kwamen coureurs Oscar Piastri en Lando Norris nog met een voorsprong van dertig seconden over de finish. Brown prees zijn team voor het dominante optreden, maar stelde tegelijkertijd dat McLaren het nooit makkelijk heeft gehad.

Op papier was de GP van Miami tot nu toe de meest dominante race van het jaar voor McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris hadden ogenschijnlijk weinig moeite om de concurrentie bij te houden en kwamen uiteindelijk met een ruime marge over de finish. Max Verstappen deed een verwoede poging om de papaja’s een halt toe te roepen, maar gaf uiteindelijk toe dat hij ook maar een beetje lol probeerde te maken; feitelijk was hij ‘compleet kansloos’ tegen McLaren.

Ondanks de sterke start van McLaren wil Zak Brown de voorsprong graag bagatelliseren. De CEO suggereerde dat het team in drie van de vijf gewonnen races niet de snelste auto had. “Ik weet dat het vijf van de zes races zijn, en technisch gezien is dat heel dominant”, aldus Zak Brown tegenover de media in Miami. “Maar ik kan je vertellen – aangezien ik bij de overwinningen op de pitmuur stond – dat dit (Miami, red.) duidelijk de eerste was die we echt konden controleren.”

‘Nog een lange weg te gaan’

“De race in Australië kende lastige omstandigheden”, blikte Zak Brown terug op de eerste overwinning van Lando Norris dit jaar. “In die andere drie races hadden we niet eens de snelste auto. We hebben het gewoon heel goed gedaan. Er staan ons nog veel Grands Prix te wachten, dus hoe geweldig het ook is om hier zo’n voorsprong te zien, we nemen niets als vanzelfsprekend aan. Er is nog een lange weg te gaan. Vorig jaar stonden we rond deze tijd derde in het kampioenschap. Het team dat toen aan kop lag, is uiteindelijk als derde geëindigd”, doelde hij op Red Bull. “Dat geeft aan dat we er nog lang niet zijn.”

De vraag is waarop Zak Brown zijn uitspraken baseert. Tot nu toe leek McLaren wel degelijk over de snelste auto te beschikken – uitgezonderd misschien de GP van Saoedi-Arabië. Toen reed Max Verstappen weg van Oscar Piastri en had hij, mits hij geen tijdstraf had gekregen, de race kunnen winnen. In Australië bouwde McLaren, tot er een safety car kwam, een flinke voorsprong op. Tijdens de daaropvolgende race in China finishte het team met een marge van elf seconden. De GP van Japan werd weliswaar gewonnen door Verstappen, maar beide McLaren-coureurs gaven later aan dat ze hem in schone lucht hadden kunnen inhalen. Tot slot beschikte het team ook in Bahrein over de snelste auto; Piastri won daar met een voorsprong van vijftien seconden.

