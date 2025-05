Waar Red Bull de legaliteit van de McLaren MCL39 al in twijfel heeft getrokken, gaat Mercedes-teambaas Toto Wolff ervan uit dat de Britse renstal binnen de reglementen opereert. Bovendien vindt hij het onjuist om de concurrentie te beschuldigen van valsspelen, enkel omdat zij beter presteren. Toen Mercedes jarenlang de maatstaf was in de Formule 1, was het team meer dan eens het doelwit van kritiek vanuit Red Bull.

De recente onenigheid tussen Red Bull en McLaren is ontstaan door het superieure bandenmanagement van de MCL39. Ook tijdens de afgelopen GP van Miami werd pijnlijk duidelijk dat de papaja’s op dat vlak een voorsprong hebben. Terwijl meerdere coureurs klaagden over bandentemperaturen en snelle degradatie van het Pirelli-rubber, kwamen Oscar Piastri en Lando Norris met een ruime voorsprong over de finish. Eerder verdacht Red Bull McLaren ervan een kleine hoeveelheid water in de banden te stoppen om die beter te koelen.

Bandenleverancier Pirelli vond echter geen enkel bewijs, al deed dat weinig om de vermoedens van Red Bull te temperen. Volgens Auto Motor und Sport gebruikten de Oostenrijkers tijdens het raceweekend in Miami zelfs warmtecamera’s om de bandentemperatuur van de MCL39 te meten tijdens pitstops. McLaren-CEO Zak Brown maakte ondertussen een ludiek statement – tijdens de eerste vrije training dronk hij uit een fles waarop ‘bandenwater’ stond.

Wolff: ‘McLaren-team is integer’

Toto Wolff sprak zich intussen uit ten gunste van McLaren. “Het team rond Zak Brown, Andrea Stella en Rob Marshall – dat zijn goede mensen met integriteit”, verklaarde hij tegenover de media in Miami. “In het verleden zeiden we ook weleens: ‘Laten we eens kijken of iedereen zich aan de regels houdt’, maar ik betwijfel sterk of hier sprake is van vals spel. Die auto is simpelweg uitstekend doorontwikkeld”, aldus Wolff over de MCL39. “Ze begrijpen veel beter hoe ze met hun banden moeten omgaan, en naar mijn mening doen ze dat op volkomen legitieme wijze.”

LEES OOK: ‘Voormalig Red Bull-ingenieur ontwierp geheime truc voor McLaren’

“Daarbij is het vanuit het teammanagement niet de juiste houding om iemand te beschuldigen alleen omdat ze beter presteren”, sneerde Wolff richting zijn collega’s van Red Bull. “We moeten gewoon beter worden.” De Oostenrijker gaf toe dat Mercedes momenteel meer last heeft van bandenslijtage dan zowel McLaren als Red Bull. “In een lange run zijn we gewoon niet goed met de banden”, lichtte hij toe. “McLaren bewijst dat het wel kan, en tot op zekere hoogte doet Red Bull het ook beter. Ik denk dat wij nog steeds erg goed zijn in wat we doen, maar McLaren doet het op dit moment gewoon uitstekend.”

