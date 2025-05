Voormalig Red Bull-technicus Rob Marshall zou verantwoordelijk zijn voor de ‘geheime truc’ waarmee McLaren in staat is om de banden effectief te koelen. Tijdens de afgelopen GP van Miami behaalden de papaja’s opnieuw een één-tweetje. Coureurs Oscar Piastri en Lando Norris kwamen bovendien met een ruime voorsprong over de streep. Naar verluidt schuilt het geheim in de ventilatie van de remtrommels, een ontwerp waar Marshall al langer aan werkte.

Waar veel coureurs in Miami klaagden over de bandentemperaturen en de snelle degradatie van het Pirelli-rubber, kon McLaren ogenschijnlijk eenvoudig een gat slaan. Max Verstappen verklaarde later dat hij ‘compleet kansloos’ was tegen Oscar Piastri en Lando Norris. George Russell, die als derde finishte, en Christian Horner gaven eveneens aan dat McLaren op een ander niveau presteerde. Volgens Auto, Motor und Sport heeft dat alles te maken met de ‘geheime truc’ waarmee de MCL39 zijn banden weet te koelen.

‘Geheime truc’

McLaren zou een slimme oplossing hebben gevonden voor de luchtcirculatie in de remtrommels. Het team slaagt erin om de remmen warm te houden, terwijl de banden juist gekoeld blijven. Het geheim zit in de binnenkant van de trommels. De externe vorm ervan is namelijk gestandaardiseerd, maar intern hebben teams volledige ontwerpvrijheid, mits er geen expliciete koelelementen worden gebruikt. Ook in de materiaalkeuze zijn de Britten niet beperkt.

LEES OOK: Verstappen schrijft voorsprong McLaren toe aan Rob Marshall: ‘Zag je meteen’

“Misschien laat McLaren de lucht zodanig circuleren dat het op de belangrijkste plekken koel blijft”, aldus een insider tegenover het Duitse medium. “Daarnaast kunnen ze de hitte afschermen door specifieke materialen te gebruiken.” Rob Marshall, technisch directeur bij de Britse renstal, wordt gezien als de bedenker van het systeem. Hij zou al jaren met het ontwerp rondgelopen hebben, maar pas nu de kans krijgen het in de praktijk toe te passen. Dat is natuurlijk extra zuur voor Red Bull, dat zeventien jaar met Marshall samenwerkte voordat hij in 2024 naar McLaren vertrok.

Rob Marshall stond tijdens de openingsrace in Melbourne nog op het podium namens McLaren (Red Bull Content Pool)

