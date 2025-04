In aanloop naar de kwalificatie voor de GP van Saoedi-Arabië moest Max Verstappen het telkenmale afleggen tegen McLaren. Ook in Jeddah lijken de papaja’s voorlopig weer oppermachtig – tijdens de laatste vrije training prijkten Lando Norris en Oscar Piastri bovenaan de tijdlijsten, op ruim zes tienden van de rest van het veld. Volgens Verstappen heeft de dominantie van McLaren deels te maken met de komst van voormalig Red Bull-ingenieur Rob Marshall.

Met het oog op de GP van Saoedi-Arabië – waarin Red Bull de afgelopen drie jaar oppermachtig was – moest Max Verstappen de verwachtingen opnieuw temperen. Voorlopig lijkt McLaren een brug te ver voor de Oostenrijkse renstal. “Op dit moment is het niet realistisch om te zeggen dat we zo’n grote sprong kunnen maken”, aldus Verstappen tegenover de media in Jeddah. “Maar we proberen zoveel mogelijk rondetijd te winnen. Het is alleen moeilijk te zeggen hoeveel we precies zullen verbeteren, en de anderen zitten ook niet stil.”

Rob Marshall

Verstappen is ervan overtuigd dat voormalig Red Bull-ontwerper Rob Marshall, die vorig jaar naar McLaren vertrok, een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de papaja’s. Marshall wordt vooral geprezen om zijn expertise op het gebied van vleugelflexibiliteit. “Ja, ik denk dat hij daar het verschil maakt”, betoogde Verstappen. “Toen hij erbij kwam, zag je dat meteen.”

Wat de eigen vooruitgang van Red Bull betreft, hoopt het team tijdens de Grands Prix van Imola en Barcelona upgrades te introduceren. De renstal lijkt vooralsnog met dezelfde balansproblemen als vorig jaar te kampen. De regerend wereldkampioen troost zich met de gedachte dat Red Bull in ieder geval meer inzicht heeft gekregen in deze problemen. “Nu weten we tenminste wat er speelt”, besloot Verstappen. “Vorig jaar duurde het tot de GP van Monza voordat we überhaupt wisten waar we moesten zoeken. Dat is nu wat duidelijker, wat ons hoop geeft dat we upgrades kunnen brengen die de balans daadwerkelijk verbeteren.”

Rob Marshall stond tijdens de openingsrace in Melbourne nog – naast Max Verstappen – op het podium namens McLaren (Red Bull Content Pool)

