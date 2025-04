Lando Norris kan zich met het nodige zelfvertrouwen opmaken voor de kwalificatiesessie van vanavond voor de GP van Saoedi-Arabië. In Jeddah noteert de McLaren-coureur zaterdagmiddag in VT3, de laatste vrije training, de snelste tijd. Op geruime afstand van Norris en dienst teamgenoot Oscar Piastri tekent Max Verstappen voor de vierde tijd.

Op het hete asfalt van het Jeddah Corniche Circuit (52 graden) gaan de McLarens meteen goed van start. Piastri noteert na een kwartiertje warmdraaien de snelste tijd (1.29,118), voor Norris. Maar ook Max Verstappen laat – net als in VT2 – zien dat hij er goed bij zit. Sterker, met drie paarse sectoren komt hij na twintig minuten tot 1.29,077, op dat moment de snelste tijd.

McLaren domineert

Daarna wordt het aan top van de tijdenlijst stuivertje wisselen met McLaren toch wel nadrukkelijk als bovenliggende partij. Halverwege leidt Piastri met 1.28,470, voor respectievelijk Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot Tsunoda begint trouwens iets later aan de sessie als een gevolg van de reparatiewerkzaamheden aan zijn RB21 na zijn crash in VT2 vrijdag.

Op de alsmaar sneller wordende baan tonen de McLarens richting het einde van de sessie hun echte snelheid. Piastri domineert en met 1.27,513 zet hij alles en iedereen op afstand. Norris blijft het dichtst bij de Australiër in de buurt (0.158), maar het gat daarachter is alleszeggend met een marge van ruim zeven tienden tot de nummer drie, Mercedes-coureur George Russell. In de slotfase tankt Norris na de voor hem teleurstellend verlopen GP van Bahrein weer enig zelfvertrouwen door de snelste tijd over te nemen van Piastri (1.27,489). Russell blijft ‘best of the rest‘ op 0,627 seconden. Het gat tussen Norris en Verstappen (P4) bedraagt 0,845 seconden.

Oftewel, de McLarens zijn de huizenhoge favoriet om in de kwalificatie de eerste startrij voor zich op te eisen. De kwalificatie is later vandaag, om 19.00 uur Nederlandse tijd.

