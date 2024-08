In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Timo Glock, die, qua omgeving, de voorkeur geeft aan Zandvoort.

“Het is geweldig dat een historische baan als Zandvoort op de kalender staat en ik verwacht dat Formule 1-auto’s er opnieuw veel indruk zullen maken. En het Oranjelegioen zal weer alles domineren, dus het is heel bijzonder terug te keren. Zeker voor Max is het een groot evenement.”

“Ikzelf bewaar goede herinneringen aan Zandvoort. Ik heb er in de DTM gewonnen in 2017. Ik vind het een erg leuk circuit, zeer vermakelijk. Je kunt er ook goed racen. Dat je zo dicht bij het strand en de zee bent is top: dan kun je ’s avonds lekker eten of iets leuks doen. Assen en Zandvoort zijn allebei hele leuke circuits. Een aantal jaar geleden reden we voor het eerst in Assen, de jaren ervoor op Zandvoort. Assen is supersnel in een DTM-auto, maar qua omgeving heb ik liever Zandvoort.”

