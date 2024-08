In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch GP over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Lando Norris, die hoopt om ooit weer op de hoogste trede van het podium in Zandvoort te staan.

“Zandvoort is een uniek circuit. Het ligt aan zee, waardoor de wind en het zand dat overal de baan opwaait racen er een echte uitdaging maakt. Ik heb ook in 2017 in de Formule 3 op Zandvoort gereden en ik moet eerlijk zeggen dat ik het een van de coolste banen vond om te rijden: fysiek zwaar, maar echt fun.”

Het is een snel circuit met weinig uitloop: je hebt de kerbs en het gras. Er zijn weinig circuits die zulke steile bankings hebben. Je moet grote ballen hebben, haha. Er zitten snelle secties in waar ik destijds wel wat risico’s heb genomen, kan ik me herinneren. Ik genoot er wel van. Waarschijnlijk ook omdat ik twee races won en in de derde ook op het podium stond. Ik hoop natuurlijk dat ik nog in een Formule 1-auto op het podium kom.”

“Na Silverstone en België voelt Zandvoort ook een beetje als een ‘thuisrace’. Ik hoop dat er weer veel fans komen en we weten allemaal dat de Nederlandse zeer gepassioneerd zijn. Ik kijk er naar uit, het wordt vast leuk.”

