Een persbericht op woensdagochtend 6 november heeft een einde gemaakt aan de dromen van Mick Schumacher om in 2025 terug te keren als coureur in de Formule 1. Het team van Sauber heeft aangekondigd dat de Braziliaanse coureur Gabriel Bortoleto vanaf volgend seizoen de line-up zal versterken naast Nico Hülkenberg. Voor Schumacher lijkt het laatste perspectief op een comeback in de Formule 1 daarmee vervlogen. Zo stellen voormalig F1-coureurs Christian Danner en Damon Hill dat het einde van zijn Formule 1-carrière nabij lijkt.

‘Drie jaar zonder vaste plek is te lang’

Formule 1-analist Christian Danner heeft weinig hoop dat Schumacher ooit nog terugkeert als vaste coureur. “Dit betekent het einde van zijn Formule 1-carrière,” stelt Danner in het Duitse Bild. “Drie jaar op rij zonder vaste plek is te lang. Mick moet accepteren en inzien dat de Formule 1 niet zijn enige optie is. Er zijn ook andere interessante kansen voor hem, zoals IndyCar.”

Ondanks zijn ervaring bij Haas als coureur en bij Mercedes als testcoureur, heeft Schumacher in 2026 geen voorsprong meer wat betreft kennis. Met de introductie van een nieuw technisch reglement is zijn technische kennis van oudere modellen niet langer relevant, wat zijn kansen verder heeft verkleind.

Kritiek op de aanpak van Schumacher

Voormalig wereldkampioen Damon Hill heeft toegelicht dat Schumacher potentie heeft laten zien, maar niet de consistentie die nodig is voor een vaste plek in de Formule 1. “Mick is een solide coureur, maar niet iemand die races wint of titels pakt. Als hij nog een kans wil in de Formule 1, moet hij als een andere coureur terugkomen. Hij moet inzien dat hij geen compromissen mag maken,” aldus Hill.

In de Formule 1-paddock klinkt vaak dat Schumacher ’te vriendelijk’ zou zijn, terwijl jongere talenten zoals Oliver Bearman, Kimi Antonelli en Liam Lawson wel compromisloos voor hun kansen hebben gevochten. Deze nieuwkomers hebben inmiddels allemaal een zitje voor 2025, waardoor de mogelijkheden voor Schumacher nog verder zijn afgenomen.

Een uitzichtloze rol als reservecoureur?

Schumacher lijkt nu slechts de rol van reservecoureur bij Mercedes te resteren, maar Danner waarschuwt dat dit een doodlopende weg kan zijn, vooral als hij enkel als vervanger dient voor jong talent als Antonelli. Toto Wolff heeft verklaard dat hij nauwelijks hoefde na te denken voordat hij Antonelli koos om Hamilton op te volgen, wat betekent dat hij Schumacher zelfs niet in overweging heeft genomen. “Als Mercedes werkelijk vertrouwen in Mick had gehad, hadden ze wel testdagen voor hem georganiseerd,” stelt Danner. “Maar dat is niet gebeurd, en een ander team lijkt hier eveneens weinig interesse in te hebben.”

