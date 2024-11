Mick Schumacher had bijna zijn droom om weer in de Formule 1 terug te keren, kunnen waarmaken. Audi-topman Mattia Binotto onthult hoe de Duitse coureur ook een ‘zeer sterke kandidaat’ was voor het Sauber-stoeltje naast Nico Hülkenberg, maar dat het Zwitserse team uiteindelijk toch voor Gabriel Bortoleto koos.

Sauber kondigde in april al aan dat Nico Hülkenberg vanaf 2025 voor de Zwitserse renstal zou rijden, maar maandenlang was het nog onduidelijk wie de teamgenoot van de Duitser zou worden. In november was de kogel eindelijk door de kerk, en maakte Sauber bekend dat McLaren-reservecoureur Gabriel Bortoleto in het stoeltje naast Hülkenberg mag plaatsnemen.

LEES OOK: Alles over Gabriel Bortoleto, Formule 2-talent en toekomstig Sauber-coureur

Bortoleto was echter niet de enige coureur die kans maakte op het felbegeerde Sauber-plaatsje. Naast huidig F1-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu was ook oud-F1-coureur Mick Schumacher een optie. “We hebben gesprekken gevoerd. (Schumacher, red.) was zeker een sterke kandidaat”, onthult Sauber-baas Mattia Binotto, tegen Formula1.com.

“Ik ken hem erg goed uit het verleden en ik ken zijn sterke en misschien ook zwakke punten, maar ik denk zeker dat hij een goede keuze zou zijn geweest.” Binotto onthult niet waarom de keuze uiteindelijk niet op Schumacher is gevallen, behalve dat “we gewoon beslissen om voor Gabriel (te gaan, red.), en dat is het”.

LEES OOK: Massa geeft stokje door aan 20-jarige Bortoleto: ‘Brazilië kan weer lachen’

Ommekeer

Voor Bortoleto zelf betekende de gesprekken met Sauber ook meteen een ommekeer in zijn Formule 2-seizoen. “Dit seizoen begon niet zo goed in het begin. We hadden geen gesprekken of iets over volgend jaar”, aldus Bortoleto, op een persconferentie. “Maar op een gegeven moment was er dit seizoen duidelijk een ommekeer. Ik begon races en podiumplaatsen te winnen. Het gebeuren bij Audi begon. Ik weet niet meer precies wanneer, maar toen begonnen we te praten.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!