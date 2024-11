Felipe Massa is trots dat de 20-jarige Gabriel Bortoleto volgend jaar instapt bij Sauber. De jonge coureur uit São Paulo wordt daarmee de drieëndertigste Braziliaanse Formule 1-coureur. Massa was de laatste Braziliaan die fulltime deelnam in de koningsklasse. Via sociale media liet de voormalig F1-coureur weten dat zijn thuisland ‘weer kan lachen’ dankzij het aankomende debuut.

“Gefeliciteerd, kleine broer,” schreef Felipe Massa woensdag op sociale media, bij een foto van Bortoleto. “Je hebt het zo verdiend! Brazilië kan weer lachen. Heel veel geluk en moge God je zegenen.” In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen en de toekomstige overname door Audi heeft Sauber de jonge Bortoleto voor onbepaalde tijd vastgelegd. De Braziliaan werd vorig jaar kampioen in de Formule 3 en inmiddels gloort een nieuwe titel in de Formule 2. Volgend jaar komt hij naast Nico Hülkenberg terecht, waarmee de geheel nieuwe line-up van de Zwitserse renstal compleet is.

Met zijn debuut wordt Gabriel Bortoleto de drieëndertigste Formule 1-coureur uit Brazilië. In het verleden zijn de rijders uit het Zuid-Amerikaanse land behoorlijk succesvol geweest. Maar liefst drie wereldkampioenen delen Bortoleto’s nationaliteit; Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet en natuurlijk Ayrton Senna werden allen kampioen. Daarnaast hebben coureurs als Rubens Barrichello en Felipe Massa ook indrukwekkende carrières gehad.

