Mick Schumacher staat in de belangstelling van Cadillac. De voormalig Haas-coureur heeft al een gesprek gehad en ziet een overstap naar het ‘geweldige’ project wel zitten. Zelf denkt hij er klaar voor te zijn: “Er zijn een heleboel verschillende aspecten waarvan ik denk dat ze me zeker een betere coureur hebben gemaakt.“

Mick Schumacher kwam in 2021 en 2022 uit voor hekkensluiter Haas. Na twee moeizame seizoenen bij de Amerikaanse renstal werd de Duitser aan de kant geschoven. “Ik denk dat alles met een reden gebeurt in het leven, en dat je je daardoor niet moet laten ontmoedigen, maar het juist moet zien als een kans om vooruit te komen”, zei Schumacher tegenover The New York Times. Hoewel hij sindsdien meerdere keren in verband werd gebracht met een terugkeer naar de Formule 1, werd hij telkens over het hoofd gezien. Dat leidde tot een overstap naar het World Endurance Championship met Alpine en een rol als reservecoureur bij Mercedes.

Toch gloort er opnieuw een sprankje hoop voor Schumacher. Hij zou naar verluidt op het lijstje staan van Cadillac, dat volgend seizoen als elfde team de Formule 1 betreed. “Formule 1 is voor mij een onderwerp dat me na aan het hart ligt”, vertelde Schumacher. “Ik hou van de Formule 1. Ik ben er al gek op sinds ik een kleine jongen was. Het is nooit uit mijn zicht verdwenen. Er ligt nu een geweldig project op tafel, een zeer interessant onderwerp,” voegde hij daaraan toe, verwijzend naar Cadillac.

Onlangs woonde Schumacher de Grand Prix van Miami bij, waar hij gesprekken voerde met Dan Towriss, de CEO van Cadillac. “Het was belangrijk om daar te zijn en het voelde geweldig om weer terug te zijn in de Formule 1-paddock”, zei Schumacher. “Het is een prachtige plek met geweldige races: het is niet voor niets het hoogste niveau in de autosport.”

Schumacher is ervan overtuigd dat hij in de afgelopen twee en een half jaar een betere coureur is geworden. “Ik was reservecoureur bij Mercedes en deed vervolgens, terwijl ik tegelijkertijd ook met McLaren en Williams werkte, veel kennis op op dat vlak. Daarna kwam het WEC, een geweldig kampioenschap waarin ik veel leerde en iets nieuws ontdekte. Ik denk dat je, als je een breder spectrum aan kennis hebt, nuttiger bent voor andere dingen. Ook intern, in de manier waarop systemen werken, want in de Formule 1 zijn die namelijk erg beperkt”, legde hij uit. “Er zijn een heleboel verschillende aspecten waarvan ik denk dat ze me zeker een betere coureur hebben gemaakt. In combinatie met mijn tijd bij Mercedes is het erg waardevol geweest om mijn gereedschapskist verder uit te breiden.”

