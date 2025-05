Mick Schumacher hoopt nog altijd op een rentree in de Formule 1. De jonge coureur reed tussen 2021 en 2022 twee seizoenen voor Haas, maar heeft sindsdien geen kans meer gekregen in de koningsklasse. Een contract bij Alpine ging aan zijn neus voorbij, al rijdt hij nog steeds voor het WEC-team van de Franse renstal. Naar verluidt liggen er nu kansen bij Cadillac; tijdens het raceweekend in Miami zou Schumacher al met de teamleiding hebben gesproken.

Het Duitse BILD meldde dat Mick Schumacher in Miami met de top van Cadillac heeft gesproken. De Amerikanen nemen vanaf 2026 deel aan het Formule 1-kampioenschap, maar hebben nog geen coureurs gecontracteerd. Topadviseur en oud-wereldkampioen Mario Andretti heeft meermaals laten doorschemeren dat Cadillac op zoek is naar een Amerikaanse coureur én een rijder met veel ervaring. De vraag is of Mick Schumacher in dat laatste profiel past.

Met zijn zesentwintig jaar is Schumacher nog jong, al beschikt hij wel over enige Formule 1-ervaring. Daarnaast draagt hij natuurlijk een beroemde achternaam, die ook in de Verenigde Staten veel waarde heeft. Volgens BILD heeft Schumacher zich in elk geval kandidaat kunnen stellen bij Cadillac. Zaterdagavond zou hij aanwezig zijn geweest bij een besloten evenement van het team in Miami Beach, waar hij de kans kreeg om te praten over een mogelijke gezamenlijke toekomst.

Herta en Pérez

Andere gegadigden zijn onder meer IndyCar-coureur Colton Herta en voormalig Red Bull-rijder Sergio Pérez. Herta wordt al langer gelinkt aan een Formule 1-zitje en is, gezien zijn Amerikaanse nationaliteit, een populaire optie. Op dit moment beschikt hij alleen nog niet over een superlicentie. Pérez, een zesvoudig Grand Prix-winnaar, geldt als een ervaren kracht. Tijdens hetzelfde evenement in Miami stonden zijn fans op de stoep om zijn naam te scanderen.

Na twee teleurstellende seizoenen bij Haas diende Mick Schumacher twee jaar als test- en reservecoureur bij Mercedes. Sinds vorig jaar komt hij ook uit in het WEC, bij het endurance-team van Alpine. Hij hoopte in 2025 de overstap te maken naar het Formule 1-team van de Fransen, maar in Enstone kozen ze uiteindelijk voor een samenwerking met de Australische Jack Doohan.

