Keert Mick Schumacher toch nog terug in de Formule 1? Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel hoopt dat de jonge Duitser nog een keer de kans krijgt om zich in de koningsklasse te bewijzen. De oud-Red Bull-coureur richt daarbij vooral zijn pijlen op Cadillac, dat in 2026 voor het eerst op de grid staat.

In 2022 kwam er na twee seizoenen al een einde aan de korte Formule 1-carrière van Mick Schumacher. Sinds zijn vertrek bij Haas gaan er geruchten rond dat de coureur nog wel eens een keer zijn comeback kan maken, al wacht in de praktijk Schumacher nog altijd op die kans. Het laatste team waar de Duitser nu mee in verband wordt gebracht is Cadillac. Volgens het Duitse BILD heeft de jongere Schumacher in Miami met de top van het aanstaande elfde team gesproken.

Steun van Vettel

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel ziet zijn landgenoot wel met Cadillac in zee gaan. “Ik duim voor hem dat hij nog een kans krijgt in de Formule 1, want ik geloof dat hij zeker de andere coureurs kan bijbenen”, vertelt de voormalig Red Bull-coureur tegen Sport.de. “Hij is zoveel volwassener geworden, en hij doet het geweldig bij Alpine in het World Endurance Championship. Het zou heel leuk zijn als hij een tweede kans krijgt bij Cadillac.”

Vettel houdt de ontwikkelingen rondom de jonge Schumacher goed in de gaten, en heeft geregeld contact met hem. “Ik heb van hem gehoord hoe het einde van zijn Formule 1-carrière tot stand kwam. Ik wens hem daarom het allerbeste toe.” Schumacher heeft sinds zijn vertrek bij Mercedes als reservecoureur geen banden meer met de Formule 1.

