Brawn ziet grote gelijkenis tussen Schumacher en Hamilton

F1-topman Ross Brawn denkt dat Lewis Hamilton het verdient om het record van Michael Schumacher van zeven wereldtitels te evenaren. De voormalige teambaas beschouwt beide coureurs als uitzonderlijk. Brawn ziet een grote gelijkenis tussen Schumacher en Hamilton, zelfs al domineerden ze in andere tijden.

Brawn werkte nauw samen met beide coureurs. Hij werkte aan de zijde van Schumacher bij Benetton en Ferrari. In 2010 werd Brawn directeur van Mercedes. Enkele jaren later overhaalde hij Hamilton om naar het Duitse team te komen. “Ze zijn allebei enorm getalenteerd in wat ze doen in een auto. Er zijn van die momenten dat ze uit het niets iets groots doen”, vertelt Brawn.

“Enkele van de kwalificatieronden die Lewis heeft gereden, daar was team sprakeloos door.” Net daar ziet Brawn een grote gelijkenis tussen Schumacher en Hamilton. “Michael was hetzelfde, soms zijn er gewoon van die coureurs die dat kunnen.” Sinds 2014 won Hamilton vijf van de zes wereldtitels. Een prestatie die Brawn net zo indrukwekkend vindt als die van Schumacher. “Lewis heeft het verdiend. Elk kampioenschap dat hij heeft gewonnen heeft, heeft hij verdiend,” oordeelt Brawn in gesprek met The Guardian.

“Hij ging op het juiste moment naar het juiste team en hij presteert op zijn hoogste niveau. Hij maakt geen fouten en is een fantastische coureur, zijn prestaties zijn uitzonderlijk”, strooit Brawn met lof. Volgens Brawn heeft Hamilton zijn plek in de geschiedenisboeken heeft verdiend. “Het is niet alsof Lewis wint door geluk,” zegt Brawn. “Hij wint omdat hij fantastisch werk verricht.”



