F1 bereid alternatieve datum te zoeken als GP van China wordt uitgesteld

De Formule 1 is bereid een nieuwe datum te zoeken als de GP van China wordt uitgesteld. Dat heeft Ross Brawn bevestigd aan Motorsport.com. Het is onzeker of de race in Shanghai kan plaatsvinden ten gevolge van het coronavirus.

Verschillende sportevenementen in China zijn ondertussen uitgesteld of geschrapt. De E-Prix van Sanya in China werd al uitgesteld, de lokale autoriteiten in Shanghai raden hetzelfde aan voor de Grote Prijs van China, die gepland staat op 19 april. De eindbeslissing daarover ligt bij de promotor van de Chinese Grand Prix.

De F1 is bereid om een alternatieve datum te zoeken voor GP van China. “Als er een kans is dat de race niet doorgaat in april, dan denk ik dat die wordt uitgesteld”, vertelt Ross Brawn aan Motorsport.com. “We willen de optie openhouden om te kijken of de race later in het jaar kan plaatsvinden. China is een enthousiaste en groeiende markt, we willen dus graag een race in China hebben.”

Brawn verwacht binnen twee weken duidelijkheid over de kwestie. “We wachten op de Chinese promotor en de autoriteiten om de definitieve beslissing te nemen en ik denk dat ze dat wel zullen doen. Voor maart hebben ze alle openbare evenementen al geschrapt. (…) Ik denk dat de komende twee weken wel duidelijk zal worden wat er gaat gebeuren.”

