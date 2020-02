De Formule 1-teams vergaderen vandaag in de Strategy Group over de mogelijke gevolgen van het coronavirus in China. Het is voorlopig onzeker of de GP van China door het coronavirus kan plaatsvinden op 19 april. Op social media circuleren al berichten vanuit China dat de race niet door zou gaan.



Update – 10:26: Op Twitter circuleren berichten van Chinese journalisten dat de Sportfederatie van Sjanghai alle sportevenement schrapt. Dit in elk geval totdat de uitbraak van het coronavirus onder controle is. Vooralsnog hebben de FIA en Formule 1 hier niet op gereageerd en de race nog niet officieel geschrapt.

Alle ogen zijn momenteel wel op de Formule 1 gericht, nadat afgelopen weekend al bekend werd gemaakt dat de E-Prix in China niet doorgaat.

Lees ook: Albers en Doornbos samen in één team: hoe de onvrede groeide en escaleerde in 2005

Red Bull-teambaas Christian Horner meldde aan Motorsport.com dat de kwestie vandaag besproken wordt tijdens een vergadering van de F1-Strategy Group. “In essentie is de FIA de leidinggevende instantie en is Liberty de promotor. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen. (…) Ik ben ervan overtuigd dat zij de juiste afwegingen maken, voordat ze besluiten om de race eventueel uit te stellen of af te gelasten”, aldus Horner.

“Wij zullen de situatie zelf natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houden. Ik weet zeker dat het woensdag op de agenda staat tijdens de bijeenkomst van de Strategy Group. Dan krijgen we dus weer een nieuwe update”, gaat Horner verder. De GP van China staat, ondanks het uitbreken van het coronavirus, voorlopig nog steeds gepland op 19 april, als vierde race van het seizoen.

Lees ook: Gen2 EVO: Formule E stelt nieuwe auto voor