Weblog: Moeten we ons opmaken voor een ‘lentebreak’?

Moeten we ons opmaken voor een ‘lentebreak’? Moest de Grote Prijs van China daadwerkelijk geschrapt worden van de kalender, ontstaat er in april een gat van bijna vier weken zonder Formule 1. Het probleem wordt pas echt groot als het coronavirus ook in buurland Vietnam huishoudt.

Laat het duidelijk zijn, momenteel is dit allemaal onder voorbehoud. De Formule 1-teams beraden zich vandaag samen met de Strategy Group over de mogelijke gevolgen van het coronavirus in China. Het belangrijkste punt op de agenda: moet de GP van China, vorig jaar nota bene één grote feesteditie ter ere van de 1000ste GP, geannuleerd worden?

Het oordeel van de WHO, de Wereldgezondheidorganisatie, is duidelijk. Het coronavirus is bestempeld als noodsituatie. Luchtvaartmaatschappijen annuleren vluchten met bestemming China, zelfs de Formule E besloot al om de E-Prix van Sanya in China tijdelijk te schrappen.

Stel dat de Formule 1 hetzelfde besluit neemt, dat ook de Grote Prijs in Shanghai van de kalender wordt geschrapt. Dan ontstaat er tussen 5 april, raceday in Vietnam, en 1 mei, de grote terugkeer van de F1 in Nederland, een gat van zo’n vier weken. Dat is exact even lang als de gebruikelijke zomerbreak, een ‘lentebreak’ zeg dus maar.

Doemdenken

Als we echt gaan doemdenken kunnen die vier weken er zomaar even zes worden. Hoewel er voorlopig maar tien gevallen van het coronavirus in Vietnam gemeld zijn, is het helemaal niet zo’n gekke gedachte dat naast China ook Vietnam de gevolgen ervan gaat voelen. Stel, ik herhaal stel, dat ook Vietnam van de kalender verdwijnt. Dan moeten we het na Bahrein zes weken zonder Formule 1 stellen tot de F1 in mei zijn terugkeer maakt in Zandvoort. Dat is even lang als we vandaag op de start van het seizoen in Australië moeten wachten.

Voorlopig is dit natuurlijk allemaal hypothetisch en zelfs doemdenken. We moeten ons voorlopig (nog) niet opmaken voor een ‘lentebreak’. Sinds de overname drie jaar geleden gaat eigenaar Liberty Media met de F1 om als een goede huisvader.

Als we nog een stap verder gaan, kunnen we nadenken over een mogelijke oplossing. Duitsland springt me meteen te binnen. De Hockenheimring is uiteraard geschikt om de Formule 1 te ontvangen en bewees afgelopen jaar dat een spannende race in de druilerige Rijnvallei nooit ver weg is.

Maleisië wordt ook genoemd. Logistiek lijkt dat minder eenvoudig, aangezien de benodigdheden van de teams momenteel op containerschepen onderweg zijn naar China. Ongeacht een alternatieve locatie is er natuurlijk ook het probleem van sponsors, (lokale) partners en ticketverkoop. Een korte denkoefening maakt al duidelijk dat het kiezen van een andere locatie het probleem niet zomaar zou oplossen.

Er zit dus maar één ding op: wachten op een besluit van de FIA, Liberty Media en de organisatie van de Grand Prix van China.

