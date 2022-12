Ook in 2023 gaat de Grand Prix van China niet verreden worden, dat maakt de Formule 1 zojuist bekend. De aanhoudende coronamaatregelen in het land zorgen ervoor dat het voor de Formule 1 te lastig wordt om er een race te organiseren.

Met corona besmette mensen moeten in China op dit moment vijf dagen doorbrengen in een afgezonderd isolatiecentrum, daarna moeten ze ook nog eens drie dagen in thuisisolatie. De Formule 1 krijgt hier geen uitzondering voor en kiest er dus voor om de Chinese race weer over te slaan.

De op het Shanghai International Circuit gehouden race stond voor het laatst op de kalender in 2019 en zal dus voor de vierde keer op rij ontbreken. De race stond oorspronkelijk gepland voor het weekend van 16 april, maar het ontbreken van de Chinese race zorgt – net als in 2022 – voor een driewekelijks gat in de kalender.

Formule 1 is op zoek naar een vervangende race en komt hierbij hoogstwaarschijnlijk uit in Portimão. De Portugese Grand Prix werd in 2020 en 2021 ook al verreden vanwege de coronamaatregelen in de rest van de wereld. De bevestiging voor een terugkeer in Portugal komend seizoen lijkt een kwestie van tijd.

Foto: Motorsport Images