Waarom januari eindeloos duurt, maar het wachten beloond gaat worden.

Onlangs las ik een interessant artikel van De Morgen-journalist Katrin Swartenbroux over waarom januari eindeloos duurt. Het ging onder meer over het tijdcentrum in de hersenen en het gebrek aan daglicht en feestdagen. Mijn verklaring is simpeler: er is geen Formule 1.

In december heb je nog de jaaroverzichten en andere terugblikken. In februari zorgen de teampresentaties en testdagen ervoor dat je weer zin krijgt in het nieuwe seizoen. Maar in januari is er vrijwel helemaal niets. De honger moet toch gestild worden (en toegegeven onze site gevuld), dus blijf je struinen, op zoek naar een glimp van iets Formule 1-gerelateerds.

Afkickverschijnselen dienen zich bijvoorbeeld aan in de vorm van navigatie-instructies die opeens de vorm van een beroemd circuit aannemen. Of achterlichten in de file die vanwege het druilerige weer overeenkomsten vertonen met het F1-logo. Maar het vergeefse wachten versterkt alleen maar het gevoel dat de seizoensstart nog zo ver weg is.

Gelukkig hebben we een leuke aftelrubriek op deze website en wordt er druk gebouwd in Zandvoort. Bovendien was er plotseling de contractverlenging van Max Verstappen. Als je ergens lang naar uitkijkt, bestaat het gevaar dat het uiteindelijk tegenvalt, maar ik heb oprecht het gevoel dat ons een mooi seizoen staat te wachten.

Groot succes

Niet in de minste plaats vanwege de terugkeer van de Nederland. Ik ben nog altijd sceptisch over hoeveel spektakel we daadwerkelijk op de baan te zien krijgen, zelfs met de spectaculaire kombochten. Maar dat het evenement op zich een groot succes wordt, heb ik geen enkele twijfel over.

En ook vanwege de strijd tussen de ‘Grote Drie’: Hamilton, Verstappen en Leclerc, namens Mercedes, Red Bull en Ferrari. Dat de contracten van Verstappen en Leclerc zijn verlengd, wekt bij mij de indruk dat Hamilton ook nog wel een tijdje door wil. Als hij op het punt stond af te zwaaien, hadden zij waarschijnlijk wel even gewacht met tekenen.

Meer waarde

Na jaren van relatief eenvoudige dominantie kan Hamilton zijn borst nat maken voor een pittige strijd om zijn zevende wereldtitel binnen te halen, en daarmee op gelijke hoogte te komen met Michael Schumacher. Als Red Bull en Ferrari het Mercedes inderdaad echt lastig kunnen maken, heeft die titel dan ook direct veel meer waarde.

Dat is waar het Hamilton volgens mij ook om draait, niet de records op zich, maar zijn nalatenschap. In de herinnering van de fans blijven als (een van) de grootste coureur(s) ooit. En andersom geldt het natuurlijk ook: als Verstappen (of Leclerc) hem kan verslaan op de top van zijn kunnen, weegt dat zwaarder dan een titel nadat Hamilton met pensioen is gegaan.

Er staat veel op het spel dit jaar. Ik kijk er naar uit. Nog maar één maand te gaan, een korte gelukkig.

Waarom februari leuker wordt dan januari dat eindeloos duurt:

