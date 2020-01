Hamilton over strijd met jonge coureurs: ‘Moet dubbel zo hard werken’

Lewis Hamilton zegt dat hij “twee keer zo hard” moet werken om de strijd met de jonge coureurs aan te kunnen gaan. Gelukkig voor de Brit voelt hij zich beter dan ooit in voorbereiding op het seizoen 2020. “Ik voel me fit, fitter dan ooit. Alles werkt nu gewoon beter dankzij de ervaring die ik heb.”

35 is hij ondertussen, Lewis Hamilton. Daarmee is hij de op een na oudste coureur op de grid, alleen Kimi Raïkkönen is met zijn 40 jaar ouder. Maar met een zesde wereldtitel op zak lijkt Hamilton er niet trager op te worden. De laatste jaren bevindt de Brit zich steeds vaker in een strijd met Charles Leclerc en Max Verstappen, beiden 22 jaar oud en gezien als de volgende generatie kampioenen.



In gesprek met GQ zegt Hamilton dat er nog steeds veel ruimte voor verbetering is. “Ik ben over het algemeen gewoon een zeer competitief persoon. Ik hou van wat ik doe”, vertelt Hamilton. “De technologie in de F1 evolueert constant. Het is een permanente uitdaging”, legt Hamilton uit. “We hadden nog maar net het kampioenschap gewonnen en ik had al contact met Bono (Peter Bonnington, Hamiltons race-ingenieur, red.) om verbeterpunten aan de wagen te bespreken.”

Lees ook: Hamilton: ‘2019 was het beste jaar uit mijn carrière’

“Er zijn het afgelopen jaar aspecten geweest die nog niet helemaal klopten, er zijn altijd gebieden waar je beter kan zijn”, gaat Hamilton verder. “Ondertussen zijn er jonge coureurs die eraan komen. De strijd wordt feller en feller. Dus ik moet twee keer zo hard werken.”

Gevraagd naar zijn status als ‘ouderdomsdeken’ in de F1 reageert Hamilton met een kwinkslag. “Ik ga Kimi moeten betalen om te blijven, zodat ik niet de oudste ben.” Voorlopig lijkt Hamilton zich nog helemaal klaar te voelen voor de strijd met de jonge coureurs. “Ik voel me fit, fitter dan ooit. Alles werkt nu gewoon beter dankzij de ervaring die ik heb.”

Lees ook: Coureurs vinden Hamilton de beste coureur van 2019, Verstappen nummer twee