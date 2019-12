Coureurs vinden Hamilton de beste coureur van 2019, Verstappen nummer twee

De coureurs hebben in een stemming Lewis Hamilton als beste coureur van 2019 aangewezen. Max Verstappen werd net als bij de teambazen als tweede beste coureur aangewezen, gevolgd door Charles Leclerc. Aan de stemming deden vijftien coureurs mee.

De stemming is gehouden door Formula1.com, dat aan coureurs vroeg om een lijstje van de tien beste coureurs van dit seizoen te maken. Punten werden uitgedeeld op basis van het normale puntensysteem in de Formule 1. De nummer één kreeg telkens 25 punten, de nummer twee achttien, etc. Daarna werden de punten opgeteld en kwam er een toptien van de beste coureurs van 2019.

Bij deze stemming, waaraan vijftien coureurs deelnamen, werd Lewis Hamilton als winnaar aangewezen. De Brit schreef ook dit seizoen het kampioenschap op zijn naam en won elf van de 21 races. Max Verstappen is uiteindelijk de nummer twee geworden onder de coureurs. Charles Leclerc maakt de topdrie af.

Lees ook: Ferrari haalt hard uit naar Verstappen: ‘Luisteren niet naar wat een 22-jarige zegt’

Plaatsen 4-10

Carlos Sainz werd uiteindelijk verkozen tot de vierde beste coureur van 2019, waarmee hij boven Valtteri Bottas staat. Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sebastian Vettel, George Russell en Pierre Gasly maken de toptien compleet. De vijf coureurs die geen toptien hadden ingevuld waren Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Charles Leclerc en Kimi Räikkönen.

Recentelijk werd er ook al onder de teambazen een anonieme stemming gehouden. Ook daar werd Hamilton als beste coureur aangewezen en kwam Verstappen op de tweede plaats terecht, gevolgd door Leclerc.

Lees ook: Teambazen vinden Hamilton de beste coureur van 2019, Verstappen op twee