Ferrari haalt hard uit naar Verstappen: ‘Luisteren niet naar wat een 22-jarige zegt’

Ferrari-voorzitter Louis Camilleri heeft hard uitgehaald naar Max Verstappen. Camilleri reageerde tijdens een kerstdiner van Ferrari niet mild op de uitspraak van Verstappen, die de Italiaanse renstal na de Amerikaanse Grand Prix van valsspelen betichtte. Camilleri zegt ‘niet te luisteren naar wat een 22-jarige zegt’ en volgens de Ferrari-voorzitter hoeft Verstappen niet te rekenen op een stoeltje bij het team.

Na de Grand Prix van Amerika stond Verstappen voor de camera’s van Ziggo Sport waar hij sprak over het gebrek aan snelheid van de Ferrari’s, die in de voorgaande races juist sterk waren. ”Dat gebeurt natuurlijk als je stopt met valsspelen”, zo vertelde de Nederlander. Deze uitspraak kon op de verontwaardiging rekenen van Ferrari. Zo zei Charles Leclerc dat Verstappen ‘niet weet waar hij het over heeft’ en noemde Sebastian Vettel de uitspraak van Verstappen ‘onvolwassen en onprofessioneel’.

Lees ook: Ferrari niet gediend van opmerking Verstappen: ‘Hij weet niet waar hij het over heeft’

Tijdens het jaarlijkse kerstdiner van Ferrari kwam deze uitspraak van Verstappen ter sprake en Ferrari-voorzitter Camilleri haalde daar hard uit naar de Nederlander, die niet hoeft te rekenen op een stoeltje bij het team als het aan hem ligt.

”Ik luister niet naar wat een 22-jarige zegt”, zei Camilleri tegen de Italiaanse pers, waaronder La Gazzetta dello Sport. ”Een coureur die ons beschuldigt van valsspelen hoeft niet te hopen op een stoeltje bij ons.” Volgens de voorzitter van de Italiaanse renstal oefende de uitspraak van Verstappen een ‘enorme druk’ uit op het team. ”Mattia zei dat er plotseling overal FIA-inspecteurs rondliepen. Zijn woorden hebben voor veel problemen binnen het team gezorgd”, aldus Camilleri.

Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto was bij het kerstdiner aanwezig, maar hij wilde geen aandacht besteden aan de uitspraak van Verstappen. ”Uiteindelijk moeten we het op het asfalt laten zien en dat hebben we gedaan. Wij zijn dit seizoen meer gegroeid dan de andere teams”, aldus Binotto.

Lees ook: Vettel geeft zichzelf een zes of zeven: ‘Een vijf is te hard’