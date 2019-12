Vettel geeft zichzelf een zes of zeven: ‘Een vijf is te hard’

Sebastian Vettel geeft zichzelf ‘een zes of zeven’ voor zijn 2019. De Duitse Ferrari-coureur vindt een vijf namelijk ‘te hard’, maar erkent dat zijn seizoen ook niet goed genoeg was voor een beter cijfer.

Dat Vettel zichzelf een zes of zeven geeft, komt dan ook omdat die cijfers overblijven na zijn eigen redenatie: “Voor een acht, negen of tien was het namelijk niet goed genoeg”, vertelt hij het Zwitserse Blick. “Maar een vijf is te hard.”

Vettel – vijfde in het WK met één zege – is tegelijkertijd terughoudend met het beoordelen van zijn eigen seizoen. “Want je moet altijd oppassen dat mensen dat dan niet later terug in je gezicht gooien.”

‘Je leert met kritiek omgaan’

Vettel heeft het de afgelopen jaren sowieso al flink te verduren gehad op social media – en in de reguliere media. Hoe hij daar mee omgaat? “Ach, met de tijd leer je er beter mee omgaan”, stelt Vettel. “Daarnaast hebben veel mensen hun oordeel altijd snel klaar, maar zijn andere zaken weer net zo snel vergeten.”

Wat nu de eindejaarslijstjes worden opgemaakt echter duidelijk niet is vergeten, is dat Vettel ook dit jaar weer een aantal opvallende fouten heeft gemaakt. Daarnaast heeft hij het moeilijk gehad met zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc.

‘Moet me verbeteren’

Hoe iedereen ook over zijn seizoen mag denken, Vettel erkent dat het ‘zeker niet het jaar was waarop we gehoopt hadden’. Dat blijkt wel uit zijn eigen beoordeling. Geen acht, negen of tien: Vettel geeft zichzelf een zes of zeven. En tevreden kan hij daarmee niet zijn. “Ik moet me verbeteren. Dat is duidelijk.”

