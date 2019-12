Lewis Hamilton is in een anonieme stemming onder teambazen als beste coureur van 2019 aangewezen, terwijl Max Verstappen op de tweede plek eindigt. De top drie wordt vol gemaakt door Charles Leclerc.

De stemming is gehouden door Formula1.com, dat alle tien teambazen heeft gevraagd een toptienlijstje te maken. Punten werden uitgedeeld op basis van het normale puntensysteem in de Formule 1. De nummer één kreeg telkens 25 punten, de nummer twee achttien, etc. Daarna werden de punten opgeteld.

Hamilton voor Verstappen

Dat teambazen Hamilton de beste vinden, zal geen verrassing zijn. De Brit eindigde ook in het echte kampioenschap bovenaan, met 413 punten en elf overwinningen. Veruit het meest van allemaal. Van de teambazen krijgt Hamilton in totaal 169 punten.

Verstappen volgt hem op de tweede plek echter op de voet, met 146. In het echte seizoen 2019 was de Nederlander overigens derde in het WK. De nummer twee uit de echte eindstand, Valtteri Bottas, wordt door de teambazen op vier gezet met een score van 68. De nummer drie onder de teambazen is Charles Leclerc (124 punten).

Top zes

Opvallend is dat de zes coureurs van de topteams de top zes vormen. Een kanttekening is dat de nummer zes Alexander Albon 2019 begon bij Toro Rosso, alvorens in de zomerstop naar Red Bull te gaan. Hij scoort met zijn totaal van 57 slechts één punt minder dan nummer vijf Sebastian Vettel.

Pluim voor Russell

Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell en Lando Norris maken de top tien vol. Met Albon, Russell en Norris eindigen alle drie de rookies van 2019 in de teambazentoptien.

De klassering van Russell laat zien dat de teambazen niet aan scorebordjournalistiek doen. In het WK eindigde hij als twintigste en laatste, zonder punten. Met de Williams viel ook weinig eer te behalen. Toch imponeerde Russell door teamgenoot Robert Kubica 21-0 te verslaan in de kwalificatie en weg te rijden in de races.

Hamilton heerst

Het is overigens zeker niet de eerste keer dat teambazen Hamilton de beste vinden. Van 2014 t/m 2018 kwam Hamilton telkens als beste uit de bus in een soortgelijke stemming van het Britse Autosport.