Max Verstappen is wederom gekozen tot de beste coureur van het seizoen door de teambazen. De Nederlander krijgt voor de vijfde keer op rij deze eretitel toegewezen, ook al moest hij dit jaar de wereldtitel zelf aan Lando Norris laten.

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie aan het einde van het seizoen: de teambazen van de verschillende Formule 1-renstallen kiezen hun top tien-coureurs van het afgelopen jaar voor Formula1.com. En het lijkt inmiddels ook traditie dat Max Verstappen deze verkiezingen dan wint. De Nederlander kwam in Abu Dhabi twee WK-punten tekort om zijn vijfde titel veilig te stellen, maar zijn imposante comeback sinds de zomerstop maakte ook op de teambazen indruk.

Top-tien

Lando Norris – die op het Yas Marina Circuit zijn eerste wereldtitel bemachtigde – eindigt op de tweede plaats, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri. Mercedes-coureur George Russell wordt – net zoals in het coureurskampioenschap – vierde, dankzij zijn twee zeges en zeven podiumplaatsen. Fernando Alonso (5), Carlos Sainz (6), Charles Leclerc (7), Oliver Bearman (8), Isack Hadjar (9) en Nico Hülkenberg (10) maken respectievelijk de top-tien compleet. De twee rookies – Bearman en Hadjar – staan zo voor het eerst op de lijst.

De top tien-coureurs werd samengesteld door de volgende teambazen van de huidige Formule 1-grid: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), de teambazen van Aston Martin, Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatly (Sauber) en Steve Nielsen (Alpine). Opvallende afwezigen zijn Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull, en Frédéric Vasseur, teambaas van Ferrari.

