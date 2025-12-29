Lewis Hamilton was het helemaal eens met de vroege beslissing van Ferrari om het 2025-seizoen op te offeren voor 2026. De Scuderia besloot al in april om de focus naar het volgende seizoen te verleggen, waardoor er lange tijd geen significante updates kwamen voor de SF-25. Teambaas Fréderic Vasseur maakte zich zorgen of dat geen ‘psychologisch effect’ zou hebben op het team, maar Hamilton stelt de Fransman gerust: ‘Volgens mij is iedereen erg positief gebleven’.

Hoewel 2025 niet het slechtste seizoen ooit is voor Ferrari – de Scuderia pakte bijvoorbeeld in 2020 maar drie podiumplaatsen, al was dat seizoen door de coronapandemie wel korter – is het wel een jaar voor de Italiaanse renstal om gauw te vergeten. Ferrari verlegde al vroeg in het jaar – in april – de focus naar 2026. Aanleiding was de dominantie van rivaal McLaren. De doorontwikkeling van de SF-25 werd toen gestopt, terwijl de concurrentie nog wel verder sleutelde aan hun bolides.

LEES OOK: Ford geeft update over Red Bull-motor: ‘Er is altijd wel nervositeit’

Teambaas Frédéric Vasseur zei in oktober al dat hij mogelijk de psychologische impact heeft onderschat van het feit dat er gedurende zo’n lange periode geen significante verbeteringen zijn doorgevoerd aan de SF-25. Lewis Hamilton eindigde uiteindelijk het hele seizoen lang geen enkele keer op het ereschavot tijdens een hoofdrace.

Toch stelt hij Vasseur gerust. “Het had geen psychologisch effect op mij persoonlijk”, bevestigt Hamilton aan de media in Abu Dhabi. “Wist ik aan het einde van het jaar dat we zouden staan waar we nu staan? Nee. We hadden het wel verwacht, maar het voelde natuurlijk slechter.” De coureur sloot het seizoen af met een zesde plaats in het coureurskampioenschap, met een achterstand van 86 punten op teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari eindigde als vierde in het constructeurskampioenschap, achter de andere drie topteams.

LEES OOK: Steiner voorspelt rustigere tijden voor Red Bull na vertrek Marko: ‘Kost wel wat tijd’

‘Juiste beslissing’

Hamilton heeft echter geen spijt van het besluit om het 2025-seizoen op te offeren. “Ik was degene die erop aandrong”, vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. “We konden niet achterblijven bij de anderen wat betreft de ontwikkeling van de nieuwe auto, omdat het voor ons allemaal een steile leercurve is. En dus steunde ik het voor honderd procent. Ik denk nog steeds dat het de juiste beslissing was, vooral gezien waar we al stonden met de auto. We streden niet om het kampioenschap.” Volgens de coureur werkte de tegenvallende resultaten tijdens het verdere seizoen niet demotiverend. “Volgens mij is iedereen erg positief gebleven, dus ik heb geen psychologische impact gezien.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)