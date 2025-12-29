Ook Günther Steiner zag het plotselinge vertrek van Helmut Marko bij Red Bull niet aankomen. De Oostenrijker ging na de GP Abu Dhabi met pensioen, maar niet zonder nog even wat opvallende uitspraken te doen over oud-teambaas Christian Horner. Volgens Steiner zal echter de rust bij Red Bull terugkeren, zeker met Laurent Mekies als teambaas en Max Verstappen nog tot en met 2028 onder contract: ‘Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig’.

Red Bull kondigde vlak na de GP Abu Dhabi aan dat de tijd van Helmut Marko bij het Oostenrijkse team erop zit. De Oostenrijker was jarenlang de adviseur voor het team, en stond aan de wieg van de Formule 1-carrières van onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen. Helemaal geruisloos ging Marko echter niet weg. Tegenover De Limburger deed de oud-topman nog even een boekje open over de ‘smerige spelletjes’ van voormalig teambaas Christian Horner.

LEES OOK: Steiner: ‘Verstappen zit op een heel ander niveau dan Vettel’

Volgens Günther Steiner, oud-teambaas van Haas, zal de rust weer terugkeren bij Red Bull, al zou dat niet meteen gebeuren. “Ik denk dat het gewoon een proces is dat wat tijd kost”, zegt de Italiaan tegen Sport Krone. “Er was al een tijdje onrust bij Red Bull, waarschijnlijk zelfs meer dan velen hadden verwacht. En wat Dr. Marko betreft, ik denk dat hij is vertrokken vanwege zijn leeftijd. Ik had niet verwacht dat hij weer zo zou uithalen. Maar het is wel goed entertainment, nietwaar?”

Rustigere periode voor Red Bull

Het plotselinge vertrek van Marko kwam voor velen onverwacht, en ook Steiner had het afscheid niet zien aankomen. “Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan – ik dacht eigenlijk dat hij na volgend seizoen zijn pensioen zou aankondigen”, voegt de Italiaan eraan toe. “Maar ja, hij wordt er niet jonger op, en het constante reizen in het Formule 1-circus eist op den duur zijn tol. Maar we zullen in de toekomst zeker nog meer hem horen – daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.” Red Bull gaat ondertussen een rustigere periode tegemoet, verwacht Steiner: ‘Ik denk dat het weer rustiger zal worden met teambaas Laurent Mekies. Ze hebben de beste coureur en een goed team – de ingrediënten voor succes zijn aanwezig. De tijd zal leren wat ze ervan maken.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)