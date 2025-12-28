Günther Steiner vergelijkt Max Verstappen met zijn voorganger bij Red Bull Sebastian Vettel. De twee coureurs pakten beide vier wereldtitels achter elkaar in dienst van de Oostenrijkse renstal, maar volgens de Italiaan houden daar de overeenkomsten meteen op. Volgens Steiner zit Verstappen namelijk ‘op een heel ander niveau’ dan Vettel: ‘Max heeft laten zien dat hij ook goed kan presteren zonder een dominante auto’.

Max Verstappen moest dit jaar na vier wereldtitels op rij toezien hoe Lando Norris in Abu Dhabi het coureurskampioenschap won. De Nederlander is niet de eerste Red Bull-coureur die dit overkomt; eerder zag ook Sebastian Vettel hoe bij hem de teller bleef hangen op vier titels. Daar houdt echter de gelijkenis meteen op, aldus Günther Steiner.

Volgens de oud-teambaas van Haas mag Verstappen namelijk ook in 2026 niet worden uitgevlakt. “Voor mij was Fernando (Alonso, red.) ook een talent van datzelfde niveau, maar hij kon het gewoon niet waarmaken omdat hij altijd in de verkeerde auto zat”, vertelt Steiner in de Red Flags-podcast. “Maar ik denk dat Max die fout niet zal maken, want Jos, zijn vader, en Raymond (Vermeulen, zijn manager, red.) zullen ervoor zorgen dat hij in de juiste auto terechtkomt. Dus ik denk niet dat we ons daar zorgen over hoeven te maken. Max zal in de beste, en zo niet, dan in de op één na beste auto zitten.”

‘Max kan ook presteren zonder dominante auto’

Daarnaast heeft Verstappen nog een voordeel ten opzichte van Vettel, zo legt Steiner verder uit. Op de vraag of de Nederlander een soortgelijk lot als zijn Red Bull-voorganger te wachten staat, antwoordt de Italiaan namelijk het volgende: “Nee. Ik denk dat dat komt omdat Vettel altijd in de dominante auto reed en Max heeft laten zien dat hij het ook kan zonder de dominante auto, want de Red Bull was dit jaar niet de beste auto. Vorig jaar was het ook niet de beste auto, en toch won hij vorig jaar en eindigde hij dit jaar als tweede.”

De oud-teambaas kan daarom maar tot één conclusie komen over Verstappen: “Dus ik denk dat Max, hoezeer ik Vettel ook respecteer voor wat hij heeft gedaan, maar Vettel kwam naar Ferrari en hij heeft niet zoveel verschil gemaakt. Hij won races, maar het was nooit een succesverhaal zoals dat van Michael (Schumacher, red.). Dus ik denk dat Max gewoon op een heel ander niveau zit (dan Vettel, red.).”

