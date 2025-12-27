Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve neemt het 2025-seizoen van Oscar Piastri onder de loep. De Australiër lag lange tijd aan de leiding in het coureurskampioenschap, maar kwam uiteindelijk dertien punten tekort om de titel ook daadwerkelijk veilig te stellen. Volgens Villeneuve piekte Piastri te vroeg, en verloor hij vooral na de GP Azerbeidzjan het momentum: ‘En op dat moment gaf Norris juist gas’.

Oscar Piastri pakte na de GP Saoedi-Arabië de leiding in het kampioenschap. De coureur uit Melbourne werd zo de eerste Australische kampioenschapsleider sinds manager Mark Webber, maar kon zijn leidende positie uiteindelijk niet verzilveren. Door een late vormdip verloor Piastri in Mexico-Stad de leiding aan teamgenoot Lando Norris, die uiteindelijk ook de wereldtitel won.

Volgens Jacques Villeneuve – zelf wereldkampioen in 1997 – piekte Piastri gewoon te vroeg in het jaar. “Oscar lag het grootste deel van het seizoen aan de leiding”, begint Villeneuve zijn analyse tegenover een gokplatform. “Hij was bezig met een opmars, maar ik denk dat hij te vroeg in het seizoen begon te klimmen. Het was niet het juiste moment om momentum te creëren, denk ik.”

Bakoe

Vooral tijdens de GP Azerbeidzjan, waar de Australiër door een crash niet verder kwam dan de openingsronde, gooide Piastri veel punten weg, volgens Villeneuve. “Bakoe was kostbaar”, voegt de voormalige coureur van Williams eraan toe. “Ik denk dat Bakoe echt invloed op zijn verdere seizoen heeft gehad. In de laatste twee races was hij snel, maar het kostte hem een tijdje om dat momentum weer op gang te brengen, wat heel vreemd is. En op het moment gaf Norris juist gas.”

“Het is een lang seizoen, en als je zo lang aan de leiding staat en je hebt een groot voordeel in je hoofd, dan denk je: ‘Oké, ik ben er, ik hoef alleen maar geen fouten te maken’,” legt Villeneuve verder uit. “Dan gooi je het weg. Dat kan frustrerend zijn, maar hij weet dat hij snel kan rijden, dus als de auto het toelaat, krijgt hij nog een kans.” Of dat in 2026 al is, weet de voormalig F1-kampioen nog niet. De aankomende reglementswijzigingen zorgen nog voor veel onduidelijkheid voor de hele Formule 1-grid. “Dat is het probleem met de wijzigingen in de regels: niemand weet welk team snel zal zijn, en dat is misschien niet McLaren.”

