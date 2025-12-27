Max Verstappen kwam in Abu Dhabi net twee punten tekort om zijn vijfde titel veilig te stellen. Zelf had de Nederlander niet gedacht om nog tijdens de laatste race van 2025 kans te maken op de winst in het kampioenschap, maar een indrukwekkende comeback in de tweede seizoenshelft maakte dat toch mogelijk. Dat was voor Verstappen echter niet de enige verrassing van het seizoen: ‘Mensen begonnen meer te beseffen wie ik echt ben’.

Max Verstappen heeft door zijn knappe prestaties in de Formule 1 een hele schare aan fans gekregen. In het verleden werd de Nederlander echter ook nog wel eens de dupe van boegeroep vanaf de tribunes, vooral in de jaren na de titelstrijd met Lewis Hamilton. In 2025 stond een volgend titelgevecht voor Verstappen op de agenda, dit keer met de McLaren-coureurs. Hoewel Verstappen nipt de titel verloor aan Lando Norris, zag de Nederlander zelf een groot voordeel aan met name zijn indrukwekkende comeback na de zomerstop.

‘Mensen beseffen meer wie ik echt ben’

De wereldkampioen werd in de Talking Bull-podcast gevraagd naar hoe hij het vindt dat hij veel nieuwe fans heeft gekregen door zijn comeback. De Nederlander liep na de Dutch GP meer dan honderd punten in op de kampioenschapsleider. “Voor mij was het verrassend”, vertelt Verstappen openhartig. “Ik denk dat mensen je natuurlijk wat meer gaan steunen als je in de rol van underdog zit, maar ik denk dat ze eindelijk beginnen te beseffen wie ik ben – wie ik echt ben. Ik bedoel, het werkt voor mij. Zo wil ik zijn, ik probeer me niet anders voor te doen in de paddock of zo, dat is gewoon niet wie ik ben.”

Toch laat Verstappen zijn nieuwe populariteit niet naar zijn hoofd stijgen. “Vooral in de Formule 1, als je veel succes hebt, of in het algemeen, als je het goed doet, is het makkelijk om dat te vergeten, maar daarom is het zo belangrijk om altijd de belangrijkste mensen om je heen te hebben die je vertellen als je je misschien een beetje vreemd gedraagt”, legt de Limburger uit. “Ik heb natuurlijk veel geluk dat ik een geweldige familie heb, maar ook hele goede vrienden.”

