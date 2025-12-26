Daniel Ricciardo is sinds zijn vertrek uit de Formule 1 al een tijdje niet meer achter een racestuur gezien. Daar bracht Ford – partner van Red Bull Powertrains – verandering in, en de Amerikaanse autofabrikant nodigde de Australiër uit om mee te doen aan de Ford Raptor Rally, een rallyrace in de woestijn van Arizona.

Daniel Ricciardo is terug achter het stuur van een raceauto. Niet een Formule 1-bolide, maar een rallyauto. De Australiër deed voor het eerst mee aan de Ford Raptor Rally, een race in de woestijn van de Amerikaanse staat Arizona. Ricciardo is sinds september 2025 ambassadeur voor het Amerikaanse Ford, het bedrijf dat momenteel ook de oude werkgever van de Australiër, Red Bull, helpt met het ontwikkelen van hun 2026-motor.

De oud-Formule 1-coureur legde zelf zijn avontuur vast via een video voor zijn officiële YouTube-kanaal. “Ik ga mijn auto laten springen”, vertelt Ricciardo al gelijk op zijn eerste dag in de rallyauto. “Ik wist niet eens dat auto’s dat konden.” De Australiër was vervolgens zowel de passagier als de coureur van de Ford Raptor T1+.

Bekijk Ricciardo’s raceavontuur in Arizona hier:



