Max Verstappen maakt zich niet druk om een wereldtitel meer of minder. De Nederlander zei vlak na het verliezen van de titel aan Lando Norris tijdens de afgelopen Grand Prix in Abu Dhabi al meteen over de teleurstelling heen te zijn. Volgens Verstappen is over zoiets stressen namelijk helemaal niet goed voor je: ‘Je gaat sneller dood als je te veel stress hebt, dus ik word zeker 250 jaar’.

Slechts twee WK-punten. Dat was uiteindelijk het verschil tussen kersverse wereldkampioen Lando Norris en tweede plaats Max Verstappen in Abu Dhabi. De Nederlander zei echter meteen al vrede te hebben met het nipt verliezen van de titelstrijd. “Dat ik twee punten mis, is nu eenmaal zo”, zei Verstappen in Abu Dhabi. “Het maakt eigenlijk niet uit of het er één, twee of vijftig zijn.”

In de nieuwste aflevering van de Talking Bull-podcast werd Verstappen nogmaals gevraagd naar zijn berusting in het verliezen van de wereldtitel. “Ik zei de hele tijd al: ‘Vier titels is geweldig, en vijf is iets beter’. Maar uiteindelijk ga ik daarna toch weer naar huis of op vakantie”, vertelt Verstappen over zijn ontspannen houding tijdens het hele seizoen.

Levenslessen

De wereldkampioen deelt vervolgens een paar mooie levenslessen. “Mensen nemen in het algemeen het leven veel te serieus. Het is natuurlijk belangrijk om goed werk te verrichten, maar uiteindelijk sta ik tot maximaal mijn veertigste op het circuit. Daarna heb ik nog vele jaren om van andere dingen te genieten in mijn leven.” Verstappen denkt niet dat na het einde van zijn F1-carrière zijn aantal gewonnen titels nog veel uitmaken. “Wanneer ik vijftig of zestig ben, denk je dat het me dan uitmaakt of ik er vier of zeven heb gewonnen? Ik bestel nog steeds hetzelfde drankje, hetzelfde eten. Het heeft geen invloed op het verdere verloop van mijn leven.”

Verstappen sluit af met nog een laatste advies. “Stress is erg slecht voor je. Je gaat sneller dood als je te veel stress hebt. Ik word dus zeker wel 250 jaar oud”, grapt de Nederlander.

