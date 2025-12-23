Max Verstappen is naast gevierd Formule 1-wereldkampioen ook geregeld actief in het GT-racen. De Nederlander maakte afgelopen september zijn debuut op de Nordschleife Nürburgring, waar hij ook meteen een race won. Verstappens passie voor alles autosport beperkt zich echter niet tot alleen overdag. Ook ’s nachts is de Nederlander namelijk bezig met het optimaliseren van zijn GT-auto, onthult hij: ‘Ik moet gewoon sneller gaan’.

Max Verstappen vocht in 2025 tot en met de laatste Grand Prix in Abu Dhabi voor de wereldtitel, en maakte daarnaast ook zijn debuut in het GT3-racen op de Nordschleife Nürburgring. De Nederlander is zo altijd druk met racen, maar dat werkt voor Verstappen alleen maar motiverend. “Als het is je passie is, dan is het makkelijker om je tijd er ook aan te besteden”, vertelt de coureur in de Talking Bull-podcast. “Als je dingen moet doen die je niet zo leuk vindt, dan is het mentaal uitputtend.”

Verstappen onthult vervolgens dat hij niet alleen overdag bezig is met zijn grote passie. Ook ’s nachts denkt de Nederlander verder na over het racen. “Meestal denk ik dan na over wat ik nog verder kan veranderen aan de GT-auto. Hoe ik deze kan optimaliseren. In de Formule 1 heb ik zoveel mensen in het team om me heen die hun werk goed uitvoeren. In de GT-wereld is het team veel kleiner, en ik moet zelf ook nog veel dingen leren. Dat doe ik dan in mijn slaap”, grapt de viervoudig wereldkampioen.

Nachtelijk simracen

De Red Bull-coureur kan dan vervolgens niet wachten tot de volgende ochtend om zijn ideeën uit te testen. “Ik word dan wakker en zet de simulator aan”, aldus Verstappen, die vervolgens de vraag krijgt of dat dan ook wel eens om twee uur ’s nachts gebeurt. “Dat is wel eens gebeurd, ja. Soms ook om drie uur ’s nachts.” Voor Verstappen is slapen dan minder nodig: “Ik moet ook gewoon sneller gaan. Je kan slapen wanneer je dood bent”, grapt de wereldkampioen.

