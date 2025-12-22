Naast over de geweldige comeback van Max Verstappen in het coureurskampioenschap, werd er dit jaar in de paddock ook veel gesproken over de toekomst van de wereldkampioen. Met name in de eerste seizoenshelft – toen de RB21 niet opgewassen bleek tegen het dominante McLaren – staken de geruchten de kop op. Oliver Mintzlaff, directeur van Red Bull Oostenrijk, maakt zich echter geen zorgen: ‘Max Verstappen sluit zijn carrière af bij Red Bull.’

Het team van Red Bull onderging in 2025 een aantal grote veranderingen. Zo moest Christian Horner afgelopen juli vertrekken als teambaas, en besloot Helmut Marko na de GP Abu Dhabi zelf om de Oostenrijkse renstal te verlaten. Red Bull was tijdens de eerste seizoenshelft bovendien niet competitief, waardoor de geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar een ander team, zoals Mercedes, de kop opstaken.

De indrukwekkende comeback van de Nederlandse wereldkampioen na de Dutch GP bracht alle speculatie rondom zijn toekomst weer even tot bedaren. Toch is het de vraag of Red Bull Verstappen ook in 2026 binnenboord kan houden, mocht de opvolger van de RB21 niet competitief zijn. “Wat belangrijk is om te zeggen, is dat ik niet bang ben voor welke prestatieclausule dan ook in Max zijn contract”, vertelt Red Bull-baas Oliver Mintzlaff aan De Telegraaf, wanneer de toekomst van de stercoureur ter sprake komt. “Wat voor een atleet het allerbelangrijkste is, is dat hij ziet dat iedereen in het team alles geeft voor hem. En ik denk dat Max onder de indruk is van de manier waarop de resultaten en de sfeer in het team dit jaar zijn gedraaid.”

Loyaliteit

Volgens de Duitse topman is het een kwestie van loyaliteit. “Natuurlijk wil Max altijd winnen en de best mogelijke auto hebben, maar dat willen wij ook. Zolang Max voelt dat wij daaraan werken en er alles aan doen, denk ik dat hij ons trouw blijft”, aldus Mintzlaff. “Hij ziet ook hoeveel we hebben geïnvesteerd in onze eigen motor. Vergeet niet dat wij een energiedrankjesmerk zijn en wat voor unieke stap dit is. Ik voel dat er wederzijds een enorme waardering en loyaliteit is.” De Red Bull-topman durft daarom alvast te voorspellen: “Voor mij bestaat er geen twijfel dat Max Verstappen zijn carrière afsluit bij Red Bull.”

