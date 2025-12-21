Oliver Mintzlaff, directeur van Red Bull Oostenrijk, kijkt terug op het ontslag van Christian Horner afgelopen juli. De inmiddels voormalig teambaas trad al in 2005 in dienst van Red Bull, en het was vanwege zijn ‘geweldige staat van dienst’ dat het voor de Oostenrijkse renstal geen makkelijke beslissing was om Horner te laten gaan. ‘We voelden dat het tijd was om de bladzijde om te slaan’, legt Mintzlaff uit.

Christian Horners tijd bij Red Bull zat er afgelopen juli na een ruime twintig jaar op. De Britse teambaas werd door de Oostenrijkers de laan uitgestuurd, nadat de gewenste resultaten bij het team in de eerste seizoenshelft uitbleven. Red Bull-baas Oliver Mintzlaff legt tegenover De Telegraaf uit waarom het bedrijf overging op zo’n ingrijpende maatregel. “Ik wil het geen risico noemen, omdat we honderd procent achter deze maatregel stonden”, legt de directeur van Red Bull uit. “Omdat we wisten dat we iets moesten doen. Ik ben niet iemand die zomaar mensen ontslaat. Christian heeft een geweldige staat van dienst bij het team en heel veel successen behaald. Iedereen hier in het bedrijf, mijzelf incluis, waardeert hem voor wat hij heeft gedaan.”

LEES OOK: Thierry Vermeulen: ‘Max leidt het team zonder autoritair te zijn’

Toch was het volgens Mintzlaff tijd om afscheid te nemen van de voormalig teambaas. “Je kan niet blijven leunen op de geschiedenis en we voelden dat het tijd was om de bladzijde om te slaan en een nieuw hoofdstuk te beginnen. Dat was geen makkelijke beslissing, maar we zijn ook niet over één nacht ijs gegaan.”

Marko

Horner was niet de enige topman die in 2025 zijn laatste werkdag bij Red Bull beleefde. Ook adviseur Helmut Marko vertrok na de GP Abu Dhabi. De Oostenrijker deed bij zijn afscheid nog wel even een boekje open over zijn verzuurde relatie met Horner. “Die woorden over Christian zijn voor de rekening van Helmut”, antwoordt Mintzlaff, wanneer hem wordt gevraagd naar de uitspraken van Marko. “Ik kan niets negatiefs over Christian zeggen. Simpelweg omdat hij veel heeft betekend voor Red Bull. Maar er komt altijd een moment dat het niet goed gaat en dan moet je als bedrijf een beslissing nemen. Ga je iemand meer tijd geven, óf is het tijd voor een nieuwe leider? We vonden het tijd voor verandering. Ik ben het niet eens met de uitspraken van Helmut.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)