Thierry Vermeulen is nog niet zo gek lang racecoureur van beroep. Hij leert de fijne kneepjes van het vak tegenwoordig van Max Verstappen, de beste mentor die hij zich kan wensen. “Hij leidt het team zonder autoritair te zijn.”

In het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine, nu verkrijgbaar online en in de winkel, geeft Thierry Vermeulen, zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, een inkijk in de samenwerking met Max Verstappen in de GT-racerij en daarbuiten. Het hele verhaal lees je in ons bla.d. Hierbij een preview:

Begin met Max en Jos Verstappen over het GT-team van de viervoudig wereldkampioen en de ogen beginnen spontaan te glinsteren. Onder de vlag van Verstappen.com leidt de Formule 1-coureur niet alleen jonge collega’s op, hij – een liefhebber – stapt zelf ook graag in wanneer dat kan. Zoals afgelopen najaar bij een 4 uursrace op de fameuze Nordschleife, die hij met partner Chris Lulham meteen won.

Thierry Vermeulen, zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, rijdt al een aantal jaren voor het GT-team van de viervoudig wereldkampioen. Afgelopen seizoen reed hij opnieuw in de DTM. Hij is laaiend enthousiast over de toewijding, professionaliteit en tijd die Verstappen in ‘zijn’ project steekt. Onder diens vleugels maakt zowel hij als het team grote stappen. Verstappen is volgens Vermeulen niet alleen een uitzonderlijk coureur, maar ook een begenadigd teambaas.

Thierry, wanneer dacht je: ik wil ook racen?

“Het begon eigenlijk begin 2020: Jos (Verstappen, red) was toen volop bezig met zijn passie voor GT-auto’s, samen met Victoria (dochter) en Max. Ze deden met een Porsche Cup-auto een aantal trackdays, en ik werd uitgenodigd een keer mee te gaan in Portimão, in Victoria’s Porsche GT4. Dat was mijn eerste ervaring in een serieuze raceauto. Twee dagen rijden op dat circuit, en al na de eerste paar rondjes dacht ik: ‘Dit wil ik vaker doen’. Het was een moment waarop alles samenkwam: plezier, snelheid, techniek… Ik was meteen verkocht. Na die eerste dagen in Portimão deed ik nog een drifttraining met GP Elite, en daarna volgden een paar extra trackdays. Eind 2020 besloot ik in de Benelux Sprint Challenge een aantal races te rijden met een GT4-auto. Dat was echt het begin van mijn carrière als coureur.”

Je hebt daarbij niet de gebruikelijke route van veel andere coureurs gevolgd.

“Helemaal niet! De meeste coureurs beginnen als kind met karten. Ik had eigenlijk alleen wat testdagen met Jos gedaan op de kartbaan in Genk rond 2015, maar dat was niet meer dan kennismaken. Echt racen, competitie, strategie: dat alles leerde ik vanaf 2020. Vanaf het moment dat ik in Portimão instapte, begon het proces van leren en ontwikkelen. En daarna gaat het allemaal heel snel, dat ben je totaal niet gewend. Het was echt: gewoon instappen. Ik had zelfs een oud racepak van Max uit zijn tijd bij Toro Rosso geleend.”

Jos Verstappen begeleidde je in eerste instantie toch?

“Klopt. Vanaf de eerste dag was Jos zeer betrokken. Hij hielp me met rempunten, hoe ik de lijnen moest nemen en hoe ik de auto beter kon begrijpen. Alles was nieuw voor mij, ik had geen eerdere testdagen gehad. Natuurlijk volgde ik de sport, de echte vonk was er al. Het eerste jaar draaide vooral om ervaring opdoen: starten, verdedigen, racen. Ik kon mijn vader met behulp van Jos overtuigen wat meer te gaan doen. We hadden een soort van afspraak dat ik een jaar GT4 zou gaan rijden. Om plezier te maken en ook om meer te leren. Van daaruit zouden we bekijken of het goed genoeg ging, of er steeds progressie was. Vanaf 2021 lag de focus meer op performance toen ik in de Carrera Cup ging rijden.”

De rest van dit interview lees je in FORMULE 1 Magazine: het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s). Dat nummer vind je hier online en ook in de winkel.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)