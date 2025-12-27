Aston Martin heeft naar verluidt haar zinnen gezet op Gianpiero Lambiase, de vaste race-ingenieur van Max Verstappen. Nadat een emotionele Lambiase te zien was tijdens de GP Abu Dhabi, gaan de geruchten over zijn toekomst bij Red Bull door de paddock. Aston Martin zou de Brit graag binnenhalen voor een leidinggevende functie binnen het team. Mocht Lambiase dat inderdaad overwegen, dan staat hem ook een reünie met Adrian Newey te wachten.

Het was een opvallend moment na de GP Abu Dhabi: een zichtbaar geëmotioneerde Gianpiero Lambiase aan de pitmuur. Max Verstappen legde naderhand uit waarom zijn vaste race-ingenieur even een traantje liet vallen aan het einde van de race. “Het was een emotioneel jaar”, vertelde de Nederlander in de persconferentie. “Ik wil er niet te veel over uitweiden, maar het was zwaar. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik met iemand kan werken die zo gepassioneerd is. Natuurlijk is hij mijn race-ingenieur, maar ik zie hem ook als een vriend. We hebben samen zoveel emotionele momenten beleefd en fantastische prestaties geleverd.”

Aston Martin

Na het moment gingen er al gelijk geruchten over de toekomst van Lambiase door de paddock. Meerdere bronnen meldden dat de rol van de Brit nog niet vaststaat voor volgende seizoen, en dat Red Bull vanwege zijn persoonlijke situatie tijdens de winterstop bekijkt wat wenselijk is voor Lambiase. Daar komt nu het volgende gerucht bij dat Aston Martin een samenwerking met ‘GP’, zoals Lambiase ook bekendstaat in de Formule 1, wel ziet zitten.

De Britse renstal zou de race-ingenieur graag een leidinggevende functie aanbieden binnen het Formule 1-team, zo melden wederom meerdere bronnen. De eventuele nieuwe rol van Lambiase past in de verdere herstructureringsplannen van Aston Martin. Mocht de Brit inderdaad de overstap naar de renstal maken, dan staat hem een reünie met Adrian Newey te wachten. De voormalig Red Bull-topontwerper is de nieuwe teambaas van Aston Martin, en werkte eerder met Lambiase samen bij de Oostenrijkse renstal.

