Gianpiero Lambiase is al jarenlang de vaste race-ingenieur van Max Verstappen. De 45-jarige Brit geldt misschien wel als de belangrijkste vertrouweling van de Nederlander binnen Red Bull. Ook tijdens de slotrace in Abu Dhabi voorzag hij Verstappen van updates en strategieën, al bleek een dominante overwinning niet genoeg voor een vijfde wereldtitel. Verschillende media melden dat Lambiase – na een bewogen jaar – mogelijk een nieuwe rol krijgt binnen het team.

Na afloop van de GP van Abu Dhabi was Gianpiero Lambiase zichtbaar geëmotioneerd. Met tranen in zijn ogen luisterde hij naar de laatste radioberichten van Verstappen. Volgens het team hield zijn reactie verband met persoonlijke omstandigheden; het was een zwaar jaar voor de topingenieur, die eerder de raceweekenden in Oostenrijk en België moest missen vanwege zijn privétoestand. Simon Rennie nam toen tijdelijk zijn taken over.

Volgens meerdere bronnen staat nog niet vast welke rol Lambiase komend seizoen precies krijgt. Vanwege zijn persoonlijke situatie wil Red Bull tijdens de winter bekijken wat wenselijk is. Mocht het team een nieuwe vaste race-ingenieur voor Verstappen vinden én een succesvolle nieuwe structuur neerzetten, dan zou Lambiase mogelijk een stap terug kunnen doen uit zijn huidige functie. Hij blijft daarbij wél actief binnen het team, mogelijk in een hogere technische rol langs het circuit.

Verstappen prijst Lambiase

Max Verstappen verklaarde na de race hoe zwaar het seizoen op zijn rechterhand heeft ingewerkt. Hij werd gevraagd naar de emotionele reactie van Lambiase. “Het was een emotioneel jaar”, reageerde de Nederlander. “Ik wil er niet te veel over uitweiden, maar het was zwaar. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik met iemand kan werken die zo gepassioneerd is. Natuurlijk is hij mijn race-ingenieur, maar ik zie hem ook als een vriend. We hebben samen zoveel emotionele momenten beleefd en fantastische prestaties geleverd.”

“Ik weet zeker dat hij na de vlag een beetje emotioneel was”, vervolgde Verstappen. “Ik kijk er echt naar uit om hem weer te zien, want het is dit jaar niet altijd makkelijk voor hem geweest. Ik ben er gewoon ontzettend trots op dat ik met iemand mag samenwerken die zó goed is. Een echt voorbeeld van iemand die dit seizoen nooit heeft opgegeven, zelfs niet in moeilijke tijden.”

