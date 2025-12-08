Het Formule 1-seizoen zit erop! Lando Norris heeft zich tijdens het slotakkoord in Abu Dhabi voor het eerst tot wereldkampioen gekroond. Met een derde plaats, achter racewinnaar Max Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri, behield hij een voorsprong van slechts twee punten en besliste hij het kampioenschap. De internationale media feliciteren de 26-jarige Norris met zijn eerste titel, maar zijn minstens zo lovend over Verstappen, die eveneens het kampioenschap waardig is.

Bij het Spaanse Marca laten ze er geen gras over groeien. “Iedereen weet dat Max de beste coureur van dit moment is”, schreef de journalist van dienst na afloop van de GP van Abu Dhabi. “Het leven en de sport leren ons dat de meest getalenteerde en vastberaden personen niet altijd aan het langste eind trekken. Dat maakt het een sport en dat maakt dat miljoenen fans blijven kijken. Dat zagen we in het Formule 1-seizoen van 2025.”

Het verslag richtte zich op de geweldige opmars van Verstappen, die Norris vooral in de tweede seizoenshelft naar de kroon stak. “Max heeft zijn succes te danken aan de comeback in Nederland en zijn vermogen om te blijven winnen. Dat bewees hij opnieuw in Abu Dhabi, met twee magische dagen. Hij domineerde zowel de kwalificatie als de race, gaf alles wat hij had. Hij is een geweldige kampioen. Weliswaar geen vijfvoudig kampioen, maar nog zoveel meer.”

LEES OOK: Column Jeroen Bleekemolen: ‘Het beste seizoen ooit van Max Verstappen’

In de Britse pers ging er uiteraard veel aandacht uit naar Norris, de elfde wereldkampioen uit het Verenigd Koninkrijk. Toch waren er ook complimenten voor de Nederlander. “Verstappen heeft uitstekend gepresteerd door de strijd tot het laatste moment te rekken”, meldde The Guardian. “Met een zege in Abu Dhabi deed hij alles wat hij kon, maar na een achterstand van 104 punten te hebben goedgemaakt, kwam hij net tekort om Norris in te halen. Verstappen was echter niet teleurgesteld. Hij vond dat hij en zijn team tot het einde toe alles hadden gegeven.”

‘Comeback voor de eeuwigheid’

“Het winnen van de laatste race als afsluiting van zijn indrukwekkende comeback was voor Max Verstappen niet genoeg”, schreef La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse krant merkte op dat Charles Leclerc de uitkomst van de titelstrijd nog had kunnen veranderen, maar dat de Monegask uiteindelijk geen bedreiging kon vormen. Volgens de Italianen heeft Leclerc met de vierde plaats wel een ‘lastig Ferrari-jaar waardig afgesloten.’ “Norris, die als derde over de meet komt, viert met de uitzinnige McLaren-pitmuur een historische titel”, vervolgde het verslag. “Verstappen geeft over de boordradio ondertussen een dankwoord voor een comeback voor de eeuwigheid.”

Tot slot stak ook L’Équipe de loftrompet voor Verstappen, die alles deed wat hij kon om Norris de titel te ontzeggen. “Hij won overtuigend en volbracht zijn deel van de missie”, aldus de Fransen. De Nederlander kon zijn Britse rivaal echter niet van het podium houden en moest na 24 Grands Prix twee punten toegeven op de nieuwe wereldkampioen. “Norris, die al aan de leiding van het klassement stond, hield het hoofd koel. Verstappen kan zichzelf weinig verwijten over het seizoen en helemaal niets over deze laatste Grand Prix. Hij kan trots zijn dat hij het seizoen met meer overwinningen dan Norris en Piastri heeft afgesloten. Dat was niet genoeg, maar de rest lag zondag niet in zijn handen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.