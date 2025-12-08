Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: waarom Max Verstappen zich een waardig verliezer toonde en wat de impact is van de titel van Lando Norris.

Veel mensen dachten tot het einde dat er dan toch wat bijzonders zou gebeuren, iets geks, tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Want Max Verstappen en Red Bull moesten toch iets doen om nog die vijfde wereldtitel te kunnen winnen? Nee, het doen van iets geks bleef uit. Had ik niet verwacht, als ik eerlijk ben. Want ik dacht dat ze misschien nog van alles zouden proberen om wat te forceren; een tweede pitstop, het ophouden van het veld, noem maar op.

Het gebeurde alleen niet. En eigenlijk vind ik dat best mooi. Het zegt heel wat over hem, dat het ook gewoon oké is om niet de titel te winnen. Hij deed niks raars of geks. Hij gaf alles wat hij kon geven, deed wat hij moest doen. En juist toen het (net) niet genoeg bleek, toonde hij zich een heel waardig kampioen door dat te accepteren.

Er was nu eenmaal één iemand beter aan het einde van de rit: Lando Norris. Of, nou ja, beter? Laat ik het zo zeggen: er was iemand in een betere auto. Maar de beste coureur dit jaar was Max, want die comeback was de afgelopen maanden was met Red Bull van grote klasse. Het heeft misschien net niet naar het kampioenschap geleid, maar toch… Ik durf wel te stellen dat dit zijn beste seizoen ooit was. Hij heeft zó sterk gereden, álles uit de auto gehaald.

En het siert hem dus, accepteren dat je desondanks niet kampioen wordt. Max weet natuurlijk zelf ook wel dat je niet altijd alles kunt winnen. Velen zullen zich vast nog wel herinneren wat hij vorig jaar na de titel in Las Vegas zei tegen Lando Norris: ‘Jouw tijd komt heus nog wel.’

Of hij daar al dit jaar mee bedoelde, is de vraag…

De titel van Norris is trouwens wel knap te noemen. We hebben allemaal wel een mening gehad over hem, maar dit zal hem goed doen en het kan zomaar ook een goed effect hebben op zijn presteren in de toekomst. Een titelstrijd, zeker als het om je eerste titel gaat, zorgt nu eenmaal voor zware druk. Hij heeft ’m nu binnen, dat is heerlijk. En dus zal hij vanaf nu denken: ‘Kom maar op.’

Dat is dan weer heel anders dan het gevoel dat Oscar Piastri zal overhouden aan het jaar. Die heeft óók heus een goed seizoen gehad, maar zal wel op een andere manier dan Norris (en zelfs Verstappen) aan de titelstrijd terugdenken. Helaas voor Piastri is hij namelijk de grote verliezer van dit jaar.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.