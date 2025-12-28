Lewis Hamilton hoopt dat de volgende generatie auto’s een stuk beter zijn dan de huidige bolides met grondeffect. De zevenvoudig wereldkampioen won sinds de intrede van de controversiële auto’s maar twee keer een Grand Prix, tegenover de 81 zeges die hij tijdens de vorige reglementencyclus pakte. Hamilton ‘bidt’ zelfs voor meer succes vanaf het 2026-seizoen, wanneer het nieuwe reglement van kracht gaat.

Lewis Hamilton reed in zijn Formule 1-carrière al 105 keer als eerste over de finishlijn, maar slechts twee van deze zeges kwamen na 2021. In 2022 – het jaar na de titelstrijd tussen Hamilton en Max Verstappen – brak een nieuw reglementencyclus aan, en begon het tijdperk van de huidige generatie auto’s met grondeffect. Volgend seizoen zwaait de Formule 1 deze auto’s vaarwel, en gaat wederom een nieuw reglement van kracht. Tot grote opluchting van Hamilton, die in Abu Dhabi al verklaarde: “Er is niets aan deze huidige generatie auto’s dat ik ga missen.”

‘Bid dat volgende generatie auto’s niet slechter wordt’

De zevenvoudig wereldkampioen hoopt vooral het tij te keren na een seizoen zonder podiumplaatsen bij Ferrari. “Tot nu toe is het erg interessant”, vertelt de Britse vedette wanneer hem wordt gevraagd naar hoe hij de aankomende reglementswijzigingen benadert. Het is voor Hamilton zeker niet de eerste keer dat de Formule 1 een nieuw reglement in het leven roept.

“2014 was ongelooflijk spannend”, blikt Hamilton terug op eerdere reglementswijzigingen. “Ook omdat ik in een nieuw team (Mercedes, red.) zat en ik het geweldige werk kon zien dat al een paar jaar eerder was verricht, met name aan de motor. En 2017 was cool omdat het een grotere, bredere auto was. Hij zag er gewoon stoerder uit en had meer downforce. Dat was geweldig. Deze generatie (vanaf 2022, red.) was waarschijnlijk de slechtste, zou ik zeggen, en ik bid dat de volgende niet slechter wordt dan deze.”

Aan de inspanning van Ferrari zal het in ieder geval niet liggen. De Italiaanse renstal stopte afgelopen juni al met de doorontwikkeling van de SF-25, om zo de focus naar de opvolger te kunnen verleggen. “Daar stond ik honderd procent achter”, bevestigt Hamilton. “Dat doe ik nog steeds – ik denk dat het de juiste beslissing was. Vooral gezien de situatie waarin we ons met de auto bevonden, we streden niet om het kampioenschap.”

