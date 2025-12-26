Voormalige Formule 1-coureur Riccardo Patrese gelooft in een comeback van Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen maakte dit jaar zijn Ferrari-debuut, maar reed een teleurstellend eerste jaar bij de Scuderia. Zo behaalde Hamilton tijdens geen enkele Grand Prix het podium. Patrese is echter nog altijd fan van de Brit, en doet zelfs een gewaagde uitspraak: ‘Lewis had al acht wereldkampioenschappen moeten hebben’.

Riccardo Patrese reed zelf tussen 1977 en 1993 in de Formule 1, en pakte in zijn tijd zes keer de overwinning tijdens een Grand Prix. De Italiaan houdt tegenwoordig de ontwikkelingen van eveneens Italiaanse renstal Ferrari goed in de gaten, en met name die rondom coureur Lewis Hamilton. De Brit pakte in zijn debuutjaar voor de Scuderia geen enkele podiumplaats, waardoor sommigen zich afvragen of de zevenvoudig wereldkampioen zijn beste jaren al heeft gehad.

Volgens Patrese kan Hamilton echter nog zeker aan de top terugkeren. “Je moet iemand als Lewis Hamilton een competitieve auto geven, anders valt het allemaal uit elkaar”, legt de voormalig coureur uit aan Quotidiano Nazionale. “Zet Lewis in een Ferrari die op zijn minst bijna net zo snel is als het sterkste team en je zult zien dat hij er nog altijd voor kan en zal vechten.”

Abu Dhabi 2021

De Italiaan doet er zelfs nog een schepje bovenop en stelt dat Hamilton met de juiste auto alsnog kan strijden voor zijn achtste wereldtitel. “Hij heeft alle records in de F1 gebroken. Hij wist zeven wereldkampioenschappen te winnen.” Patrese doet vervolgens een gewaagde uitspraak: “Dat hadden er al acht moeten zijn, want iedereen weet dat die achtste van hem is afgenomen in Abu Dhabi in 2021.”

