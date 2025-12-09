Red Bull neemt definitief afscheid van topadviseur Helmut Marko. Dat maakte het team dinsdag bekend. De 82-jarige Oostenrijker was vanaf Red Bulls eerste stappen in de autosport betrokken bij de raceactiviteiten. Sinds 2005 gold hij als de belangrijkste talentenscout binnen beide Formule 1-teams en haalde hij grote kampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen naar de sport. “Ik kijk terug op een fantastische tijd”, reageerde Marko.

Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi gingen er al geruchten dat Helmut Marko zou afzwaaien bij Red Bull. Maandag vond er daadwerkelijk topoverleg plaats op het Yas Marina Circuit. Aldaar hebben de verschillende partijen, onder wie sportief CEO Oliver Mintzlaff, bepaald dat Marko zijn taken neerlegt. Op 82-jarige leeftijd gaat hij met welverdiend pensioen. “Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en heb de afgelopen twintig jaar bij Red Bull een buitengewone en uiterst succesvolle reis gemaakt”, reageerde hij in een persbericht. “Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen.”

LEES OOK: Onverbiddelijke talentenscout: de Red Bull-loopbaan van Helmut Marko

“Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me ​​met trots”, vervolgde hij. “Het nipt missen van het wereldkampioenschap dit seizoen heeft me diep geraakt. Het werd me duidelijk dat het voor mij persoonlijk tijd is om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten. Ik wens het hele team blijvend succes. Ik ben ervan overtuigd dat ze volgend jaar weer voor beide wereldtitels zullen strijden.”

‘Scherpe blik voor potentie’

“Helmut heeft me benaderd me met de wens om zijn rol als motorsportadviseur aan het einde van het jaar te beëindigen”, vulde Oliver Mintzlaff aan. “Ik betreur zijn beslissing ten zeerste, aangezien hij meer dan twee decennia een invloedrijke figuur is geweest en zijn vertrek het einde markeert van een buitengewoon tijdperk.” Hij prees Marko’s passie en scherpe blik voor potentie. “Na een lang en intensief gesprek wist ik dat ik zijn wensen moest respecteren. Ik kreeg de indruk dat dit voor hem echt het juiste moment was”, vervolgde de Duitser. “Hoewel zijn vertrek een aanzienlijke leemte zal achterlaten, wegen onze respect voor zijn beslissing en onze dankbaarheid voor alles wat hij voor Red Bull heeft gedaan zwaarder.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.