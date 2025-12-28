Ford-topman Mark Rushbrook geeft een update over de stand van zaken rondom de nieuwe Red Bull-krachtbron. Het Oostenrijkse team ontwikkelt, samen met de Amerikaanse autofabrikant, voor het eerst haar eigen krachtbron, en volgens Rushbrook verloopt tot nu toe alles volgens plan: ‘Het komt natuurlijk pas echt allemaal samen als de auto op het circuit rijdt’.

Het 2026-seizoen komt steeds dichterbij, en ook Ford is samen met Red Bull druk bezig met de laatste fase van de ontwikkeling van de eerste eigen krachtbron voor de Oostenrijkse renstal. Na een jarenlange samenwerking met motorleverancier Honda, brengt Red Bull aankomend seizoen voor het eerst een eigen motor mee naar het circuit. Eind januari is al meteen het moment van de waarheid: dan wordt er voor het eerst getest met de 2026-bolides in Barcelona.

Ford-topman Mark Rushbrook vindt dat het motorproject er tot nu toe goed uitziet. “Het gaat volgens plan en we liggen op schema, maar het komt natuurlijk pas echt allemaal samen als de auto op het circuit rijdt”, vertelt de topman aan Motorsport.com. “Dat wordt een belangrijke dag en een belangrijke week. Dan gaan we pas zien of al het werk van de voorbije drie jaren zich uitbetaalt.”

Zenuwachtig

Rushbrook geeft eerlijk toe dat de Ford-medewerkers zenuwachtig uitkijken naar de eerste testdagen van 2026. “Er is altijd wel enige nervositeit wanneer een nieuwe auto of motor voor het eerst het circuit opgaat. Onze computertools zijn goed om dingen te ontwerpen, onze labs zijn goed om de hardware te ontwikkelen en te kalibreren, maar je hebt nog niet alles gezien totdat het echt samenkomt op het circuit.”

De Ford-topman onthult vervolgens waar momenteel precies de focus op ligt binnen Red Bull Powertrains. “Het draait vooral om vermogen, prestaties, betrouwbaarheid en dan om de bestuurbaarheid”, aldus Rushbrook. “Wat betreft de tijdlijn en de doelstellingen die we aan het begin van ons programma hebben opgesteld, die hebben we gehaald. De laatste maanden is het werk vooral in de bestuurbaarheid en de kalibratie gaan zitten. Een deel daarvan kun je met computermodellen doen, een deel in het lab en een ander deel gebeurt met coureurs in de simulator. Daar ligt de focus nu op.”

