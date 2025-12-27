Volgens Williams-teambaas James Vowles zijn alle geruchten over de dominantie van de Mercedes-motor voor 2026 te voorbarig. De Brit staat aan het hoofd van één van de klantenteams van de Zilverpijlen, en zal volgend seizoen ook over de Mercedes-krachtbron beschikken. Vowles is echter van mening dat verhalen over de motor door rivalen de wereld in zijn geslingerd: ‘Eén motorfabrikant probeerde zo nog reglementswijzigingen te bewerkstelligen’.

De 2026-motor van Mercedes stond de afgelopen tijd volop in de schijnwerpers. Zo gingen er geruchten rond dat de Zilverpijlen een trucje voor de compressieverhouding hebben toegepast, wat drie tienden tijdwinst op zou leveren. Voorafgaand aan deze geruchten werd door veel kenners al voorspeld dat de Mercedes-motor wel eens de sterkste van de 2026-grid zou kunnen worden.

‘Niemand weet het nog’

Volgens James Vowles kwam dat laatste vooral door de rivalen van de Duitse motorfabrikant. “Niemand weet het nog, geen enkele motorfabrikant weet waar ze zullen eindigen”, vertelt de Williams-teambaas aan de media. “Een deel van de speculatie die verscheen, kwam doordat één team en motorfabrikant probeerden een verhaal te creëren om zo nog enkele veranderingen te bewerkstelligen (in het reglement, red.).”

De geruchten over een sterkere Mercedes-motor zijn daarom ongefundeerd, aldus Vowles. “Niemand weet het echt nog. Ik betwijfel ten zeerste dat Ferrari slecht werk heeft geleverd; ze zijn erg goed in elk jaar weer een goede motor afleveren. Honda heeft dit jaar de maatstaf voor motoren geproduceerd. Dus ik denk niet dat het zal gaan zoals in 2014, toen er zo’n grote voorsprong was (voor Mercedes, red.).” De Zilverpijlen startte in 2014 de nieuwe reglementencyclus met de sterkste motor van de grid, en konden vervolgens acht keer de constructeurstitel veiligstellen.

