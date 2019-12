Max Verstappen schat beter in ‘wat wel en niet kan’, nu hij meer ervaren is. Dat vertelt de Nederlandse Red Bull-coureur in FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019.

In FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019 nemen we samen met Verstappen aan de hand van een aantal foto’s zijn seizoen door.

Een van de foto’s die aan bod komt, is het spectaculaire plaatje van zijn inhaalpoging op Lewis Hamilton in Monaco – waar Verstappen mede door een incident in de pits vierde werd. Met de foto van zijn actie op Hamilton komt ook ter sprake of hij risico beter inschat.

‘Enige kans’

“Dit was mijn enige kans iets te proberen bij Lewis Hamilton”, zegt hij met een blik op de foto. “En ja, op de foto ziet het er heel dramatisch uit, maar in werkelijkheid was die hele race vrij slaapverwekkend. Ik zat vast en kon weinig doen.”

“Of ik mijn agressie tegenwoordig meer temper?”, denkt hij hardop na een vraag van FORMULE 1. “Nee, ik denk gewoon dat je met meer ervaring in de Formule 1 wat beter inschat wat wel en niet kan. Dat lijkt me normaal.”

Generatieverschil?

Volgens Hamilton rijden Verstappen en andere coureur agressiever dan de oudere garde. Hoe ziet Verstappen dat? “Dat heeft misschien met de generatie te maken, maar op zich denk ik niet dat wij heel anders rijden dan hij in zijn eerste vijf jaar.”

“Wat het ook is”, vervolgt Verstappen zijn gedachtegang, “hij zit in een auto die wereldkampioenmateriaal is. Wij hebben soms de kans met hem te vechten en dan moeten we wat harder zijn, omdat je anders geen kans maakt.”

“Als het andersom zou zijn, als wij in zo’n auto zouden zitten, zouden we soms ook minder agressief zijn. Want in zo’n positie weet je: ik moet gewoon mijn punten hebben voor het WK. Dan is het soms beter tweede te worden en de ander de wedstrijd te laten winnen.”

In het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019 lees je een uitgebreide terugblik met Max Verstappen op zijn 2019. Verstappen neemt dit aan de hand van zeven foto’s door. Verder lees je uiteraard alles over alle teams én alle races. Dit uiteraard vergezeld van de mooiste foto’s en scherpe analyses. FORMULE 1 Jaaroverzicht 2019 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen.