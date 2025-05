Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal de GP van Miami: over het onzingehalte van vragen over het vaderschap van Max Verstappen en of de Nederlander nog kans maakt tegen Oscar Piastri dit seizoen…

Een racende vader. Dat is ook Max Verstappen na de geboorte van zijn dochtertje Lily. En dus wist je dat ze weer gingen komen in Miami: de vragen over of je als racende vader langzamer gaat rijden. Ik vind die vragen altijd zó’n onzin, ook dat Verstappen ze krijgt. Het verhaal gaat dan dat je zogenaamd een tiende van een seconde langzamer gaat rijden. Flauwekul natuurlijk.

Ik denk dan: wie verzint zoiets? Ik kan me ook voorstellen dat coureurs het echt niet leuk vinden om dit soort vragen te krijgen, want het slaat gewoon helemaal nergens op. En des te mooier was het dan ook dat Max in de kwalificatie vervolgens gewoon die Red Bull op de pole position zet. Zo! Natuurlijk had McLaren qua snelheid die plek moeten veroveren, maar weer maken Lando Norris en Oscar Piastri foutjes. En Max niet. Die is zo scherp als een mes, is foutloos en slaat dan genadeloos toe.

Het mooie is ook dat hij vervolgens zelf even een opmerking maakte over die vragen of je langzamer wordt als racende vader. De pole position bewees volgens Max genoeg. Daarmee zijn die vragen meteen verleden tijd. En gelukkig maar.

Zelf heb ik het ook ervaren, dat je coureur bent en vader wordt. Ging ik dan langzamer? Nee, integendeel zelfs. Ik vond het geweldig, net een kindje gekregen en ik zat heerlijk in mijn vel. Het gaf mij dus extra kracht, extra motivatie juist.

Het vaderschap op zich kan heus van invloed op je zijn: sowieso verander je als mens, alleen al als je ouder wordt. En ook als je kinderen krijgt. Maar dat is ook bij iedereen weer anders. Maar dat het je langzamer maakt, nee.

Misschien dat voor de ene coureur bijvoorbeeld minder slapen als vader wel van invloed kan zijn. Maar nou juist niet bij iemand als Max. Die maakt het echt niet uit of hij nou drie uur of zes uur slaapt; die presteert toch wel. Je ziet het ook met de combinatie van simracen.

Een Lando Norris die slecht slaapt, ja, die zou er misschien last van hebben…

Maar oké, Norris deed het in Miami goed in de sprintrace, Oscar Piastri deed het nog veel beter in de Grand Prix. Dat Max vierde wordt, dat komt gewoon doordat de Red Bull niet snel genoeg is. Dat weten we, maar dat zag je in Miami weer. McLaren is zóveel sneller, op deze manier zie ik Piastri zonder al teveel moeite kampioen worden.

Voor Max en Red Bull is het hopen op een verandering. Maar dan nog: misschien is het gaatje tegen die tijd wel zo groot dat het al te laat is. Maar aan zijn vaderschap zal dat niet te wijten zijn, van die vragen zijn we gelukkig af.