Oscar Piastri heeft in Miami zondag zijn derde opeenvolgende Grand Prix-zege geboekt. De Australiër bleef McLaren-tteamgenoot Lando Norris voor en vergroot zodoende zijn voorsprong in het WK. Achter George Russell moest Max Verstappen vanaf pole position genoegen nemen met de vierde plek.

RONDE 1/57: Wat een eerste ronde! Verstappen en Norris gaan zij aan zij de door de eerste bochten: de van pole gestarte Nederlander verremt zich even en maakt zich breed. De Brit belandt naast de baan en verliest een handvol plekken. Achter het strijdende tweetal zijn er diverse duels, Alpine-coureur Jack Doohan clasht met Liam Lawson. De Australiër loopt daarbij een lekke band op en valt uit. Dat zorgt een ronde later voor een virtual safety car. Norris klaagt ondertussen over de actie van Verstappen: “Waar moet ik heen, moet ik de muur inrijden ofzo?”

RONDE 3/57: De bolide van Doohan is opgeruimd, het veld kan weer op volle snelheid onderweg. Niet veel later is het Piastri die zijn kans grijpt. Hij passeert Kimi Antonelli en klimt daardoor naar de tweede plek. Daardoor kan de McLaren-coureur de jacht op Verstappen openen. Die trapt ondertussen voor wat hij waard is. In ander nieuws: vermoedelijk komt er nog tijdens de race een regenbui…

RONDE 7/57: Geen straf voor Verstappen, aldus de wedstrijdleiding. Een terechte conclusie, gezien de beelden. Ondertussen heeft ook Norris de snelheid te pakken: hij gaat met een schitterende inhaalactie George Russell voorbij. Teamgenoot Piastri sluit ondertussen aan bij Verstappen, een kat-en-muisspel is aanstaande!

RONDE 14/57: Ronde na ronde vechten Verstappen en Piastri om de koppositie. De Nederlander toont zijn klasse door fantastisch te verdedigen en elke aanval van de Australiër af te slaan. Die verschalkt Verstappen dan toch in ronde 14. De McLaren is zo snel, daar is geen kruid tegen gewassen en helemaal niet als de Nederlander iets doorschiet bij het aanremmen voor de bocht.

RONDE 18/57: Daar is ook Norris dan voorbij aan Verstappen. Die heeft de Brit nog een tijdje van zich af weten te houden en kreeg na een overenthousiaste inhaalactie zelfs even de tweede plek terug van Norris. Maar ook deze McLaren is te snel voor de RB21. En de rest van het veld? Achter het drietal ligt Antonelli op de vierde plek, voor teamgenoot Russell, de beide Williams-coureurs Albon en Sainz en Charles Leclerc. Op P9 rijdt Tsunoda, daarachter Ocon. En Lewis Hamilton? P11.

RONDE 27/57: De teams wachten niet langer op regen (tot dan toe uitgebleven). En dus komt de een na de andere coureur komt de pits in om van medium naar harde banden te wisselen. Onder anderen Verstappen doet dat, hij voorkomt daarmee een undercut van Antonelli. Als vervolgens de motor van Bearman (Haas) de geest geeft, volgt een virtual safety car én ziet Verstappen hoe Russell na een pitstop vóór hem de baan opkomt…

RONDE 39/57: Gedoe bij Ferrari. Nadat zowel Leclerc als Hamilton voorbij is gegaan aan Sainz rijst de vraag wie de snellere van de twee Ferrari-coureurs is. Dat blijkt Hamilton op de medium band, maar hij zit klem achter zijn teamgenoot. De Brit vraagt op verkapte wijze om een teamorder, die blijft uit en daarna spreekt Hamilton uit dat hij dit “geen teamwork” vindt. Het resultaat: uiteindelijk ruilen de twee alsnog van plek. Vooraan is de situatie ongewijzigd: Piastri is op weg naar de zege in Miami, voor Norris, Russell en Verstappen.

RONDE 50/57: De slotfase is aangebroken, Verstappen moet hopen dat de medium banden van Russell gaan instorten. Alleen dan kan de Nederlander nog naar het podium. Vooraan wordt het een 1-2 voor McLaren, maar in welke volgorde? Norris komt steeds iets dichter bij, maar een gevecht tussen de twee teamgenoten lijkt uitgesloten. Ondertussen gaat het gekibbel bij Ferrari door: zo moet Hamilton Leclerc weer voorrang geven en vraagt de Brit cynisch aan het team of hij Williams-coureurs Sainz misschien ook voorbij moet laten…

RONDE 57/57: Piastri houdt gemakkelijk stand vooraan en de Australiër boekt in Miami daardoor zijn zesde Grand Prix zege ooit en verstevigt zo de leiding in het WK. Het is zijn derde opeenvolgende overwinning dit seizoen, achter hem eindigt Norris op de tweede plek voor Russell. Die blijft Verstappen voor: vierde. Nog nooit won de polesitter in Miami, ook dit keer dus niet. Alex Albon wordt knap vijfde, voor Antonelli, Leclerc, Hamilton, Sainz en Tsunoda.

