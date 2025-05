Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal over de verplichte pitstops in de Grand Prix van Monaco en de strategische keuzes als gevolg daarvan. Voor herhaling vatbaar?

Wat werd er op voorhand veel over gesproken, die speciaal voor Monaco ingelaste regel dat coureurs verplicht twee keer moesten stoppen tijdens de race. Er was veel verwachting bij de een en weinig bij een ander. Achteraf zou dan wel blijken hoe alles uitpakte. En dat weten we inmiddels: veel spannender werd het er niet van. Maar, eerlijk is eerlijk, strategischer wel.

Of je hier nou mee moet doorgaan of er misschien wel een heel andere draai aan moet geven, daarover aan het einde van deze column meer. Maar eerst iets opvallends: geen rode vlag gezien in Monaco! Zélfs geen safety car. Ongekend! En dat net nu in deze race met twee verplichte pitstops; een rode vlag of safety car had juist iets spannends kunnen toevoegen (zonder overigens iemand een ernstige crash toe te wensen).

Dat brengt me bij teams die het strategisch best goed aanpakten. Zoals Racing Bulls met Isack Hadjar en zijn vroege stops. Met goed verdedigend werk van teamgenoot Liam Lawson om de rest op te houden. In combinatie met een rode vlag of safety car bijvoorbeeld was Hadjar misschien wel op het podium geëindigd, wie weet. Maar knap staaltje samenwerking dus , net als bij Williams overigens.

Anderzijds: ik snap ook de frustratie bij George Russell en anderen over het langzaam rijden. Dat is immers niet waar het om draait in Formule 1. Overigens hadden ze bij Mercedes de boel strategisch zelf niet voor elkaar, dat was duidelijk. Ze hadden op z’n minst met één auto iets anders moeten doen, splitten. Dat Russell in de race rechtdoor gaat in de chicane en daar een penalty voor over heeft, begrijp ik als coureur zelf ook nog wel. Dat hij de regels echter niet kent en niet doorheeft dat er een stop-and-go straf voor is afgesproken, vind ik slecht van hem. Dat hoor je als coureur te weten.

Slim van Verstappen

Maar goed, vooraan maakte het allemaal weinig uit, die verplichte tweestopper. Iedereen eindigde waar hij qua snelheid hoorde. Even dacht ik nog: slim van Red Bull en Max Verstappen om zo lang te wachten, wie weet komt er nog een rode vlag met dus een ‘gratis’ pitstop. Een begrijpelijke gok.

Wat is nu de conclusie? Aan de ene kant zou je zeggen: borduur hier op voort, maak er misschien maar voor mijn part drie stops van. Dan wordt het wellicht alsnog spannend. Aan de andere kant: Monaco is Monaco, misschien moet je het ook gewoon laten zijn zoals het is. Het is sowieso een moeilijk circuit voor coureurs; zó hard door de straten, zó dichtbij de vangrail.

Kortom: Monaco biedt dus uitdagingen die je bijna nergens ziet en dat vraagt veel van coureurs, precies zoals je mag verwachten op het hoogste niveau van de autosport. Dus wat je er eventueel ook aan verandert, de GP van Monaco hoort hoe dan ook op de F1-kalender.

