44 dagen tot groen licht: nummer 44, wereldkampioen Lewis Hamilton

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: nummer 44 van wereldkampioen Lewis Hamilton.



Lewis Hamilton maakt in 2007 zijn Formule 1-debuut voor McLaren. Op zijn McLaren MP4-22 prijkt dat jaar nummer 2. Een jaar later rijdt Hamilton met nummer 22 naar zijn eerste wereldtitel. In 2009 mag hij als wereldkampioen nummer 1 gebruiken. In de daaropvolgende jaren rijdt Hamilton respectievelijk met 2, 3, 4 en 10.

Lees ook: Hamilton over strijd met jonge coureurs: 'Moet dubbel zo hard werken'

Het is pas vanaf 2014 dat coureurs zelf mogen kiezen met welk nummer ze rijden. Hamilton kiest nummer 44. De reden voor die keuze ligt in zijn kartingdagen. Toen hij aankwam voor zijn allereerste race, zag hij nummer 44 op de kentekenplaat van zijn vader. Sindsdien is nummer 44 het geluksnummer van Lewis Hamilton.

Twee keer rijdt Hamilton met nummer 1 op zijn Mercedes als wereldkampioen. Zowel in 2018 als 2019 gebruikte hij de nummer van de wereldkampioen tijdens de eerste vrije training van het slotweekend in Abu Dhabi. “Persoonlijk vind ik het maar niks, ik vind het helemaal niet leuk. De reden dat ik het gedaan heb, is omdat ik hier al zes jaar ben, we wereldkampioen zijn, maar we nog nooit de nummer een op de auto hadden. Ik dacht dat het gewoon cool zou zijn”, zei Hamilton daarover in 2018.

